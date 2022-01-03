客人移居海外 花店代送花祭亡父 店東：純粹幫人非為生意

明報記者 黃焯謙

M FLORIST店主Ken投身花藝行業5年，以往會接生意送花到殯儀館，但從無客人請他代到墳場獻花。上月上旬花店接獲一通來自客人Karen的越洋電話，1997年移民美國的她因證件問題未能回港，一直以電話和網絡視訊與家人聯絡，前年她亦只能透過話筒與臨終父親道別。Karen兄弟姊妹均散落海外，故由親友辦理其父後事並將安葬資料轉交她。

Karen對無法送別父親耿耿於懷，上月趁父親死忌，委託本港花店代為到父親龕位獻花，惟屢遭拒絕，直至她遇到Ken的花店。Ken起初不願受託，惟電話中Karen談起此事時不停哭泣，加上太太知悉後亦游說，最終決定承接工作，按Karen親友提供的資料，親自到墳場代她向其亡父獻花。

多收400元 收費如即日急送

花店就今次服務額外收取400元，費用如同一般客人特急即日送花。Ken說，若日後再接獲客人類似要求，他不介意再做，但稱自己非視之為生意，畢竟墳場位置偏遠，特意送花到上址需更多人手，又要電召客貨車，在市區送花反而賺得更多，故不會刻意宣傳有關服務，純粹出於幫人心態。他又說，若後人在港居住，就不會代他們獻花。

花送檢疫酒店鼓勵親友 疫下增三成

有人獻花表思念，亦有人憑花送愛意。Ken說疫下有滯留海外的客人趁周年紀念日，訂花送給在港的妻子；亦曾有人送花予在香港檢疫酒店隔離的親友，冀鮮花為困於斗室的親人解悶，相關訂單在疫情期間增約30%。Ken入行前未曾買花，經營花店初期亦不覺行業吸引，但眼見不少收花人的雀躍，包括在檢疫酒店接獲花束的客人，令他覺得花藝能將歡樂、驚喜傳遞他人，遂與太太繼續在此行業耕耘。