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科技罪案飈25% 電郵最高騙1.05億

【明報專訊】全球經濟活動愈趨數碼化，電郵是營商者不可或缺的溝通平台，然而亦成為了不法之徒用以詐騙的工具。警方表示，本港2021年首11個月錄得共14,602宗科技罪案，比2020年同期上升25%，其中2021年首11個月錄得512宗電郵騙案，引致損失更佔全部科技罪案近半。網絡安全及科技罪案調查科總督察張偉豪表示，2021年暫時最大宗電郵騙案涉款1.05億元，而七成電郵騙案受害人都是中小企業。

微改電郵名 職員大意中招

網絡安全及科技罪案調查科高級警司黃震宇說，電郵騙案的金錢損失在過去10年都是科技罪案之冠，佔整體科技罪案損失七成。

然而，黃指其實大部分犯案手法並不複雜，大都是利用收件人粗心大意而詐騙。張偉豪又解釋，由於中小企電腦保安措施大多不足，欠缺專業人士制訂網絡安全設定，故成為不法分子目標。

張偉豪舉例，騙徒常見以非常相似的假冒電郵欺騙收件人，把電郵名稱作細微更改，如把「l」字轉做「1」、「o」轉做「0」等。例如2021年3至6月期間，騙徒以假冒程度非常高的電郵域名發信予一間工程器材公司，把真確域名的「s」字改為「z」字，該公司職員不虞有詐，將1700萬元存入騙徒提供的銀行戶口。

另一宗2021年1月發生的案件，騙徒雖然使用了一個完全不同的電郵，但寄件者名稱改為受害公司的生意伙伴名稱，職員見到熟悉的名字，便沒留意電郵地址並非真確，按假冒電郵指示把500萬元存入戶口。

騙徒扮高層 員工受壓匯款

2021年1至11月最大宗的電郵騙案在10至11月發生，涉款1.05億元，騙徒冒充海外母公司的高層，涉事公司員工受壓，分11次把款項匯到騙徒指定的4個戶口，至今案件仍在調查中，一人被捕。

張偉豪補充，騙徒為增加假冒電郵可信性，會透過公司網頁查看管理層資料、業務性質、合作伙伴等，以寫出極為貼近公司實質業務的電郵。

香港總商會中小型企業委員會主席楊敏健表示，曾經聽聞有中小企遭電郵詐騙後，首先不肯相信自己被騙，其後第一件事不是打算報警，「係諗點樣打官司攞返筆錢」，最終拖拉數星期才報警。

楊敏健提醒企業，每當見到「業務伙伴」要求更改付款提示，一定要透過其他方式如電話確認；若不幸墮入騙案，應第一時間報警，聯絡涉案匯款銀行終止付款或轉帳。

相關字詞﹕網絡安全及科技罪案調查科 騙案 電郵

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