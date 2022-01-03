肉檔搶刀縱火 失常漢傷4人被捕 九龍城闖唐樓燒雜物 持雙程證來港

赤膊赤腳 送院喃喃自語

被捕36歲姓馮男子，涉嫌行劫、刑事毁壞、傷人及縱火等罪名，黑布蒙頭抬上救護車送院檢查。馮送院時上身赤裸及赤腳，不斷喃喃自語，語無倫次。

踢女子搶手機 刀擊寶馬玻璃

事發昨午1時許，馮於九龍城賈炳達道近南角道踢傷一名67歲女子，搶去其手機逃去。60歲男子上前阻止，遭馮以手機擊傷，糾纏間馮的手機及搶去的手機跌進路邊坑渠。

被搶手機女事主尾隨馮，至約30米外突然遭對方再次襲擊並推倒地上，事主手部受傷。馮再走到衙前塱道肉檔搶去一柄牛肉刀，步至衙前圍道九龍城街市對開，用刀敲打一輛寶馬，私家車擋風玻璃爆裂，27歲男司機下車理論亦遭打傷，馮繼續逃走。有閉路電視拍到，肉檔職員發現嘈雜聲外出查看，馮赤裸上身步至門外，突然在肉檔搶去一柄牛肉刀，邊行邊穿衣服離去，途人紛紛走避。

垃圾桶襲賓館男職員

據了解，有人尾隨涉案男子，發現他登上太子道西388號一幢唐樓，遂報警求助。西九龍總區衝鋒隊接報到場搜查，警員於2樓一間賓館發現男職員被人以垃圾桶襲擊受傷，涉傷人男子在其中一間房間企圖燒雜物，警員將男子制服，經初步調查相信他與連串行劫、傷人及刑毁案有關，遂將他拘捕。警方其後亦發現5樓走廊外有雜物被焚毁，幸戶主及時發現自行將火救熄。據悉，馮登上5樓以消毒搓手液燃點地氈及拖鞋等雜物，再轉至2樓襲擊職員。

九龍城警區（刑事）總督察甄瀚揚表示，被捕男子去年9月持雙程證來港探親，可逗留至4月，事件中有4人遇襲受傷，均清醒，其中3人送院治理。被捕男子沒以利刀傷人，與全部事主均不相識，初步相信他在搶劫手機後，沒有明顯動機策劃其他襲擊，真正原因仍有待深入調查。