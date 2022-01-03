九巴5站裝藍牙 助尋走失腦退化長者

長者攜帶追蹤裝置 免費提供

賽馬會耆智園聯同科大及聖雅各福群會，在2019年推出「賽馬會『友里蹤迹』社區計劃」，讓合資格腦退化症長者可免費申請鎖匙扣、拐杖支撐架或卡片造型的「守護蹤」裝置，市民可下載「友里蹤迹」手機應用程式，照顧者一旦在程式中「報失」，系統會通知市民開手機GPS定位及藍牙，如偵測到附近有走失長者的「守護蹤」信號，用家位置資料會匿名上載到雲端，協助照顧者尋人。

九巴的「天使盒子」為計劃下首批在社區安裝的定點裝置，研發系統的科大計算機科學及工程學系教授陳雙幸表示，團隊一直冀在固定地點擺放接收器，以更穩定接收「守護蹤」的藍牙信號，今次設於巴士站的「天使盒子」可偵察30米半徑範圍內信號，配合市民下載友里蹤迹App將手機化身流動接收器，「一動一靜」將加強尋人網絡。

以往多走失長者搭巴士 九巴盼助尋人

九巴助理總監（傳訊）林子豪稱，目前兩成九巴乘客為長者，長者因上落方便較喜歡搭巴士，過往亦不時發現走失長者搭巴士跨區走，故期望九巴「天使盒子」協助尋人，亦鼓勵腦退化症患者毋須因憂慮迷路而避免出行，建長者友善社區。

九巴5個「天使盒子」位於沙田市中心巴士總站、屯門市中心總站、尖沙嘴碼頭巴士總站及屯門公路轉車站往屯門和往九龍方向。賽馬會耆智園總監郭志銳稱，目前「友里蹤迹」手機應用程式有2.5萬人下載，冀能與更多企業合作裝「天使盒子」，讓系統可更快更準分析到走失長者位置。