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空窗期加租 劏房戶憂逼遷無奈接受

【明報專訊】劏房租務管制正式生效前的「空窗期」不少業主加租。葵涌劏房居民大聯盟稱，不少近期完約的劏房戶都被大幅加租，升幅高於新例所訂的上限10%，有租戶近期續約時更被加租逾兩成半。另有近期需續約的劏房戶表示，現仍被業主濫收電費，惟擔心主動提出後會被逼遷，只有無奈接受。

葵涌120呎房加1300元 業主：兩年後再加

獨居於葵涌區120平方呎劏房的陳先生（化名），租約上月期滿，業主續約時要求租金由5000元增至6300元，加幅達26%，業主表明因劏房租管實施「提前」加租，陳花了半個月在同區另覓租盤，但租金相若的劏房居住環境均較現時差，無奈決定續約多兩年，業主更表明，兩年後會再加租。

陳先生任職保安，月入略超公屋單身申請上限，因劏房租金上漲，他打算主動向公司要求減人工，以符合申請公屋，惟另需獨自供養居於安老院、年逾八旬的母親，每月花約2000元。月入減少但租金飈升，他說難免需動用積蓄，認為加租「係無理據」，但斥是政府造成，認為新例不應有「空窗期」，又慨嘆即使他在香港土生土長，工作數十年，丁點政府福利也不能享受。

憂業主不簽書面租約避規管

新例另訂明，劏房業主須與租客簽標準租約，不可濫收水電費，租約亦須打釐印。肖女士與兒子居於荃灣一間約70呎的劏房，月租約3100元，租約本月初即將期滿，但業主至今仍未商討續約。她說業主現時收其每度電1.8元，即使冬天不開冷氣，用電量較少，每月電費仍需300至400元，擔心業主不簽書面租約，以逃避法例規管；另一方面，即使她知道新例即將實施，亦不敢找業主商討續約及水電收費，稱「自己用得唔係好多」，擔心主動提出反而被業主加租及逼遷。

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