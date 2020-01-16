租管服務隊中標機構 近清一色建制 社協：不知已完招標 關注平台：應具劏房服務經驗優先

明報記者 陳詠欣

立法會去年10月通過劏房租管相關條例，條例料於刊憲後3個月即本月22日生效，屆時將由差估署的50人小組負責執行條例。運房局稱，差估署透過對外招聘及內部人手調配成立小組，該署會因應實况，按條例處理及跟進個案，如有需要會實地視察，並考慮需否執法。

至於委託非政府機構在地區設立服務隊，及有關劏房租管的資訊平台，運房局稱，6區服務隊分別由新家園協會香港島服務處、油尖旺民生關注會、香港單親協會、新家園協會九龍西服務處、新界社團聯會社會服務基金和沙田居民協會中標，他們本月起設街站及辦簡介會，及透過聯繫網絡接觸基層市民，助差估署在地區推廣新例；至於網上資訊平台，則由樂群社會服務處設立及管理，料3月投入服務。

沙田居民協會3年合約 每年約100萬元

政府去年9月中就實施劏房租管的6支區域服務隊招標，10月中截標。標書提到服務隊合約年期3年，須最少兩名全職員工，其中一人須具備不少於兩年劏房社會服務經驗，承辦商協助發放劏房資訊，處理查詢及需要時轉介部門，及在合適情况助劏房戶尋居所等，亦要每月向政府交工作報告。

按政府上月公布的《長遠房屋策略》報告，全港有9.22萬戶劏房戶。沙田居民協會中標承辦新界東服務隊，該會劏房項目主任楊國森接受查詢時稱，合約每年有約100萬元，會額外聘兩名全職員工，亦有大量義工協助，下周起會擺街站宣傳條例。被問到該會是否有足夠劏房服務經驗、人手是否足夠應付，楊稱「嘗試吓做」，該會過往有探訪劏房戶，有相關資料。

社協指劏房戶被動 盼與中標機構合作

社協副主任施麗珊接受查詢時稱「仲等緊招標」，無為意政府已完成招標。她說，政府招標前曾私下接觸社協，徵詢對服務隊的意見，例如應包括的服務內容。她又稱，熟悉新例的劏房戶佔極少數，但劏房戶較被動，需主動上門聯絡，亦只慣聯絡熟悉機構，未必會外出聽講座，認為由社協承辦會較易接觸劏房戶，期望日後有空間與中標機構合作。

全港關注劏房平台成員陳偉雄稱，政府合約提供有限資源，只要求額外兩名全職人手，他說劏房個案跟進工作不少，而劏房戶數量龐大，冀中標者由有劏房服務經驗的機構優先。