羅致光：外傭減或礙復蘇 需增名額

指防疫為大前提

料來港人數短期難大增

羅致光昨發表網誌提到，香港外傭人數由兩年前高峰期逾40萬名，逐步下降至現時約35萬名，單是去年11月已減少約1400名。羅說若外傭下跌情况持續，有可能影響香港整體經濟復蘇能力，在防疫的大前提下，仍有需要增加外傭來港的名額。

但他指出，Omicron與全球疫情來勢洶洶，政府有必要騰出竹篙灣檢疫中心第一期及第二期的外傭指定檢疫設施供其他檢疫需要，故此由1月1日起，原本已預訂入住竹篙灣指定檢疫設施的外傭，將被安排到麗豪航天城酒店接受檢疫，而現正入住竹篙灣指定檢疫設施、但在1月5日仍未完成檢疫的外傭，亦會分批遷往麗豪航天城酒店檢疫。

換言之，該酒店提供的1138個房間，絕大部分只能用來「對冲」竹篙灣檢疫中心原本用作外傭檢疫的1000個單位，來港外傭人數仍未能在短時間內大幅回升。

（新冠疫情）