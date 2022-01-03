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陳肇始指首務控疫 續準備通關

【明報專訊】本港爆發第五波疫情的風險迫在眉睫，食衛局長陳肇始昨出席商台節目《政好星期天》時表示，政府當前急務是處理疫情；至於通關準備工作，如口岸及健康碼等會繼續，並會全力控疫，為通關創造有利條件。

袁國勇：先做好外防輸入谷打針

許樹昌稱通關視乎有否再爆疫

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在無綫節目《講清講楚》說，如香港有本土病例，內地不願與港通關非常合理，認為香港應先做好外防輸入措施及提高疫苗接種率，未來不論任何地區通關，香港均有機會接上，否則難以繼續成為國際城市。

另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，能否與內地通關，需視乎上月27日望月樓爆發後14日內香港有否出現第五波疫情；如沒引起社區爆發，便對通關無大影響。

海關關長何佩珊在港台節目《舊日的足跡》表示，正就本港與內地通關安排做大量準備工作，疫情下多個旅客口岸近兩年無開，曾將人手抽調支援查驗貨物，將再調配人手回旅客口岸，但需時處理人手配置、查驗設備和培訓等準備工作。

另外，政府資訊科技總監辦公室昨宣布，今起增加15個流動支援站，至25個，服務點會覆蓋全港18區的港鐵站，協助有需要市民辦理申請「港康碼」手續。

新增15個支援站包括朗屏、荃灣西、上水、烏溪沙、大圍、太子、九龍塘、灣仔和筲箕灣等。

增15支援站助申港康碼

資科辦表示，截至昨中午已有72.1萬名市民申請註冊帳戶，當中約56.2萬已啟動帳戶，佔整體申請註冊帳戶近八成。

為協助市民自行登記港康碼，港康碼網頁昨推出兩項新功能，包括「取消未啟動的帳戶」，已完成註冊但因不同原因而未能啟動帳戶的市民，可取消未啟動的帳戶，然後重新註冊；簡化「忘記登入密碼」功能，若市民忘記帳戶密碼，只需輸入身分證明文件資料及透過短訊收到的一次式驗證碼，便可重設帳戶登入密碼。

（新冠疫情）

相關字詞﹕資科辦 通關 港康碼 陳肇始

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