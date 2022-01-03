接種者倍增 陳肇始：不排除要打第四針

翻查接種計劃網站資料，上月29日單日增約2000人接種第一劑疫苗，隨後的30日及31日，分別單日增至逾5000人接種首劑疫苗，元旦日更增至逾7000人打第三針。昨日下午記者所見，不少市民在西灣河體育館接種中心外排隊，等候即場接種第三針。

袁國勇：需否補針視乎病毒變種

陳肇始昨日表示，留意到不論第一針或第三針，近日接種人數均以倍數上升，形容是好開始，強調當局已小心計算，疫苗應足以應付市民需求；又說市民接種三劑後，不排除隔一段時間後要接種第四針，市民要有心理準備，專家會開會商討接種狀况，政府亦會密切留意現時的疫苗供應。

至於日後是否要永久接種疫苗，袁國勇昨說自己沒有答案，但隨着全球大量人染疫或已接種疫苗，未來新冠病毒可能變為普通流感病毒，其後視乎病毒變種情况，若變化速度快如甲型流感，或要每年補打加強劑；若變化速度慢，或只需佩戴口罩。

袁國勇並表示隨着市民已染疫、打針或因病離世，一般預計疫情可在爆發3年後結束。

（新冠疫情）