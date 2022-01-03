陳肇始研家居檢疫 或1‧20公布擴「疫苗氣泡」

擬逐步擴至非表列處所

陳肇始昨出席商台節目《政好星期天》時表示，由於新型冠狀病毒變種病毒株Omicron已在社區傳播，正密切觀察情况是否涉及爆發，形容本港疫情處於臨界點，接種疫苗是抗疫頭等大事，呼籲市民尤其長者盡快打針。

港府擬農曆新年前擴大疫苗氣泡，陳說未有確實推行日期，各政策局正約見業界商討安排，並預留時間作相關準備：但她提到，現時每隔14日會公布新一輪社交距離措施，下次將在周四（6日），若當日推行將太過趕急，而再下一次公布則為本月20日。她強調，港府以務實態度處理，一方面希望盡快實行措施，但另一方面冀業界及市民可為新安排準備。

指強制打針非優先考慮

對於有專家建議學校、公園以至安老院舍等均要打針才可進入，陳肇始昨回應時表示當局與專家想法一致，表列處所以外不少地方傳播風險高，均應納入規管，由於表列處所已有法例框架處理，故先於相關處所推行，相信會逐步推展至其他場地。她強調強制打針並非港府現時優先考慮，若「疫苗氣泡」等無效再考慮其他政策。

本港若爆發新疫情，將有大批密切接觸者須檢疫，陳肇始表示，現時除竹篙灣檢疫中心，另有八鄉、西貢戶外康樂營、鯉魚門度假村等設施備用，暫仍然足夠，惟檢疫設施名額有限，一旦爆疫或未能應付檢疫需求，當局會利用所有可行方法，可能要安排家居檢疫，正商討詳情和相關配套。她說港府會繼續以「動態清零」為原則抗疫，已做好準備，當局仍有信心抗疫。

（新冠疫情）