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陳肇始研家居檢疫 或1‧20公布擴「疫苗氣泡」

【明報專訊】第五波疫情逼近，食衛局長陳肇始表示本港現處疫情臨界點，政府計劃農曆新年前擴大疫苗氣泡範圍至食肆及表列處所，市民須接種至少一劑疫苗才可入內，落實日期未定，但稱若擴大一定會在農曆新年前，未來亦可能擴至更多高風險處所；除了本周四，本月20日會是另外一次社交距離措施公布日子。陳又說，倘爆疫導致檢疫設施需求大增，將考慮家居檢疫等方法。

擬逐步擴至非表列處所

陳肇始昨出席商台節目《政好星期天》時表示，由於新型冠狀病毒變種病毒株Omicron已在社區傳播，正密切觀察情况是否涉及爆發，形容本港疫情處於臨界點，接種疫苗是抗疫頭等大事，呼籲市民尤其長者盡快打針。

港府擬農曆新年前擴大疫苗氣泡，陳說未有確實推行日期，各政策局正約見業界商討安排，並預留時間作相關準備：但她提到，現時每隔14日會公布新一輪社交距離措施，下次將在周四（6日），若當日推行將太過趕急，而再下一次公布則為本月20日。她強調，港府以務實態度處理，一方面希望盡快實行措施，但另一方面冀業界及市民可為新安排準備。

指強制打針非優先考慮

對於有專家建議學校、公園以至安老院舍等均要打針才可進入，陳肇始昨回應時表示當局與專家想法一致，表列處所以外不少地方傳播風險高，均應納入規管，由於表列處所已有法例框架處理，故先於相關處所推行，相信會逐步推展至其他場地。她強調強制打針並非港府現時優先考慮，若「疫苗氣泡」等無效再考慮其他政策。

本港若爆發新疫情，將有大批密切接觸者須檢疫，陳肇始表示，現時除竹篙灣檢疫中心，另有八鄉、西貢戶外康樂營、鯉魚門度假村等設施備用，暫仍然足夠，惟檢疫設施名額有限，一旦爆疫或未能應付檢疫需求，當局會利用所有可行方法，可能要安排家居檢疫，正商討詳情和相關配套。她說港府會繼續以「動態清零」為原則抗疫，已做好準備，當局仍有信心抗疫。

（新冠疫情）

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