望月樓淨氣現「死位」 袁國勇倡改食肆指引

空服員坐近門口位 或傳出入食客

陳肇始昨在商台節目《政好星期天》表示，衛生防護中心翻看望月樓閉路電視片段，顯示早前確診的機艙服務員及同樣染疫的父親，當日坐於食肆內近門口位置，食客出入時可能經過該位置，雖未有面對面接觸，相信可能出短途空氣傳播，因而傳染其他食客，再次呼籲曾於12月27日中午到望月樓用餐的食客，致電衛生防護中心。

袁國勇昨出席無綫節目《講清講楚》表示，望月樓內有空氣淨化設備，但安裝於天花板，僅能淨化上層空氣，未能做到上下層空氣循環，而且食肆內有空氣不流通的「死位」，令設備無法發揮功能；他說員工不明白淨化設備局限，需加裝風扇令空氣流動，望機電工程署為食肆提供更清晰指引。袁又認為，每小時6次或以上換氣量的要求不應限於18個表列處所，學校每年亦有流感爆發，可考慮設相關要求，避免校內爆疫後學生回家傳染長者。

源栢樑：分風不均 或系統調整不當

食肆換氣量規定工作小組主席、香港工程師學會前會長源栢樑表示，食肆可選擇加裝紫外線C技術（UV-C）設備淨化空氣，該類設備需置於離地2.4米以上位置，避免影響眼睛，空氣可因熱力向上流動及被淨化，惟若鮮風機送風系統調整不當，便可能導致分風不均衡，有可能出現袁國勇所說的「死位」，削弱裝置效能。不過，源說傳播另可涉不同因素，如患者走動範圍及淨化設備本身效能，以及可能是變種病毒傳染力更強，詳情有待當局調查；他希望小組本周可開會商討個案，了解需否檢視現時指引。

（新冠疫情）