望月樓群組續擴 30食客未現身 專家恐致社區爆發 倡藉手機位置尋人

本港昨增26個案 24疑屬Omicron

昨增26宗個案，包括17宗無病徵，另有約30宗初步陽性。26宗個案中，24人驗出N501Y及T478K變異病毒株，即屬Omicron懷疑個案。日前初步陽性的28歲國泰女機組人員昨轉確診；因上述機組人員及望月樓食客染疫而前晚被圍封檢測的3幢大廈，均沒發現確診。

望月樓及相關群組擴大，除日前初步陽性食客、50歲家庭主婦確診，早前確診34歲男食客、搭棚工人（第12,654宗）的38歲妻子亦初步陽性，令群組增至6人，包括5名食客及聖誕節曾到44歲國泰男機艙服務員（第12,611宗）家中吃飯、但沒去過望月樓的45歲國泰男機艙服務員（第12,609宗）。

望月樓再一客初陽

與首確診者座位距10米

最新初步陽性的女食客已打兩針復必泰，上月27日下午約2時半至4時與丈夫到望月樓用膳，兩人與望月樓首名確診國泰44歲機艙服務員及其父親（第12,637宗）相距10米。她上月29日檢測陰性，翌日被列為密切接觸者送竹篙灣檢疫中心，本月1日喉嚨痛，昨日初步陽性，病毒數值大於30，即病毒量低，變異病毒株檢測結果待確定。她在荃灣山德士中心15樓工作，上月30日最後上班。

食衞局長陳肇始昨早稱已尋回大部分食客，望月樓有翻查信用卡付費紀錄，找到與患者同時段用膳的食客，她呼籲相關食客盡快聯絡當局。她透露，衛生防護中心翻看閉路電視片段發現，男機艙服務員與其父親坐近門口，可能有些人離開時或會經過，正密切觀察（詳見另稿）。中心昨晚稱，已安排約340名密切接觸者及其家居接觸者到檢疫中心檢疫，包括22名餐廳職員和約170名同時段用膳的食客。

兩專家稱暫毋須收緊措施

袁國勇倡藍牙追蹤患者行蹤

至於需否收緊社交距離措施，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為暫毋須即時收緊，但如社區有超過一個爆發點，就一定要收緊，現時需盡快找到望月樓食客，避免他們無症狀下散播病毒。

另一政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨在無綫節目《講清講楚》表示，現階段仍可追蹤到望月樓傳播鏈，除非社區出現源頭不明個案，否則暫毋須收緊社交距離措施，但市民應維持衛生措施如戴口罩及洗手。他說本港追蹤能力弱，可考慮以藍牙等科技協助掌握患者行蹤，不應怕影響私隱，因疫症初現時社區可出現嚴重爆發。他認為一定有可能爆發第五波疫情，當局只能「盡做」，因部分食客用現金付款難以追蹤，籲相關食客盡早檢測，惟若做足現有防疫措施，相信香港仍可守下去。

議員林哲玄：倘市民不自律檢測

應加強安心追蹤功能？

新當選的醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，當日在望月樓用餐的人應收到「安心出行」提示信息並要檢測，若市民不能自律，「是否要加強『安心出行』的追蹤功能呢？雖然大家都不想，但要看整個社會面對的風險」。他又認為，政府應盡快收緊社交距離措施，加強呼籲長者接種疫苗，又反問教育局是否要學生今日「急住開學」。

明報記者

（新冠疫情）

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