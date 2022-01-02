奧迪遇查逃走撞4車 警擎槍截停

元旦凌晨1時許，警方在尖沙嘴金巴利道近諾士佛臺一帶實施人群管制，一輛奧迪私家車從彌敦道轉入金巴利道，警員發覺私家車有可疑，上前截停調查之際，私家車加速駛離，警員揮警棍擊中車身，私家車沿金巴利道東行，先失控撞向一輛私家車，再越線撞向一輛Tesla電動車，其後逆線轉入加拿分道，撞向停泊路邊兩輛私家車。其時10多名便衣探員蜂擁而上包圍私家車，其中有探員拔出佩槍指向私家車，另有探員持警棍擊毁車窗，打開車門將車上兩名男女拉出制服拘捕。

拘兩人涉藏毒狂駕 同車上月同涉毒逃

警方在涉案私家車外的地上檢獲3小包懷疑冰毒，懷疑有人從車內拋出。經調查後，姓葉45歲男司機涉嫌狂亂駕駛、藏毒及未能出示身分證明文件被捕；姓邵34歲女乘客涉嫌藏毒被捕。緝毒犬其後到場，協助搜查肇事車輛。被撞其中一輛私家車，其姓鄭39歲男司機頸部受傷，送院治理。

根據資料，涉案紅色奧迪私家車，曾於12月10日晚在旺角花園街被交通警截查時未有按指示停下，交通警其後追至奶路臣街，駕車的44歲姓莫男子棄車逃入後巷，最終被警員制服，警方檢獲小量毒品並將其拘捕。