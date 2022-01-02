引入無人潛艇 追蹤河渠污染源

遙距機械人查支流污染 人贓並獲

張承熙表示，該署職員去年5月在元朗明渠巡查，發現其中一條支流懷疑非法排放，把河水染成白色，遂派出遙距機械人沿其中一條明渠的支流追蹤至上游，結果發現有人將油漆倒入雨水渠，「佢手上的油漆都未乾」，相信是裝修工程使用油漆，未有妥善處理，職員遂拘捕涉事處所負責人，涉嫌將污染的水排放入公用排水渠，違反《水污染管制條例》，案件已排期上周二（12月28日）在粉嶺裁判處審理，涉案處所負責人被判罰款2000元。

環保署現時使用的遙距機械人本身防水，可因應地勢以車輪或加裝履帶行走，機械人更配置了伸縮機械臂以收集液體或泥土樣本，之後送交化驗所分析；若遇到渠道水位較高，該署更引入了「無人潛水艇」，進入河道甚至海底，以及位於海口的管道，代替潛水員到難到達的水域，偵查是否有破裂或隱蔽的污水排放管道，以及抽取水辦進一步化驗。 除調查污染，「無人潛水艇」亦用於監測機場正發展的三跑道系統附近海域水底的珊瑚遷移及其復修的進展。

（城市保育）