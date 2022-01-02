無人機捉傾倒廢料 檢控倍增 南生圍半年無投訴料杜絕 擬擴至其他生態點

明報記者 馬耀森

環保署首席環保主任張承熙表示，在鄉郊地區官地發生的非法堆填活動不僅破壞土地，甚至影響到「自然保育區」及「具特殊科學價值地點」的環境。該署發現一些污染者為避開執法，在非法堆填地點的四周加設圍牆等障礙，甚至安排線眼及安裝監察攝錄系統，反監視署方行動。

4K鏡頭 離地百米足拍容貌車牌

為應對這種情况，環保署2019年底成立航拍機隊，引入無人機支援空中遠處監視非法堆填活動，航拍機隊去年初進一步於無人機配備200倍變焦攝錄機，達4K解像度，可在距離地面約100米的高度監察非法傾倒情况，清楚見到傾倒者容貌及車牌，同時派環保署職員到場執法，人贓並獲，除迅速阻截非法堆填活動，亦可更有效蒐集證據，增加入罪機會。

兩年控21宗 共罰8.5萬

環保署提供數字顯示，2019年起環保署接獲政府土地非法堆填活動的投訴共約210宗，主要發生在元朗鄉郊等偏遠地區。該署表示，過去兩年利用無人機在元朗甩洲、南生圍及大生圍的官地執法，成功檢控21宗案件，控罪包括違反《環境影響評估條例》及《廢物處置條例》，涉及14名被告（包括個人及公司）被定罪，罰款總額8.45萬元。張承熙稱，最近半年已無收到投訴指南生圍及大生圍有非法堆填活動，相信相關活動已完全停止。

無人機除用作監察非法棄置活動，亦可配備由環保署無人機隊自行研發的「無人機專用抽取水樣本器材」，經多次實地試驗及改良，可協助該署人員及船難以到達的環境抽取水樣本，如淺灘及大浪的環境，即場驗測水質，之後再送到化驗所進一步化驗，大大提高工作效率。

偏僻地點可代人手抽水辦

張承熙解釋，無人機以繩吊着玻璃樽抽取水辦，由於玻璃樽有一定重量，運送途中會搖晃，需要兩人操作，其中一人遙控無人機，另一人在無人機降落時以人手穩定盛載液體的玻璃樽。該署人員參考外國一款可回收火箭的基座設計，自行以3D打印方式製造一套可隨身攜帶及容易組裝的配件，安裝在玻璃樽的底部，再於連繫無人機及玻璃樽的繩加裝滑輪，運送時減少搖晃，而無人機降落時玻璃樽可穩定降落地上，有如回收火箭着地，全程只需一人操作無人機，節省人力。

張稱，環保署近年引入各種新科技裝置，但未必可「即買即用」，該署雖然不設科研部門，但執法人員會因應需要，自行研發及改良購入的裝置，除配合執法需要亦可擴充功能，物盡其用。

（城市保育）