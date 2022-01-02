首長級「能者居之」 聶德權：選拔機制上半年出爐

將檢視賞罰制度

聶德權昨在facebook發帖，題為「晨曦初露 2022年新局面新時代」，提到2021年全體公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》，效忠特區；公務員學院正式成立，今年會全面加強《憲法》、《基本法》和《香港國安法》培訓，鞏固公務員的國家觀念和加深大局意識，讓大家履職盡責時自覺維護國家安全。

聶德權提到會在公務員忠誠上嚴格把關，按「能者居之」原則檢視首長級職位選拔聘任機制的建議會在上半年出爐，同時亦會檢視現行的賞罰制度，以提升政府管治效能，達至良政善治。

工會質疑純競爭釀「馬房文化」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，過去以經驗累積加上能力選拔首長級領導，未來變成純競爭選拔，或影響部門運作模式及其延續性，例如有食環署經驗的公務員，經選拔出任水務處首長級人員，他質疑新機制下會否造成「馬房文化」，又關注若選拔後未能適應，可否調回原來崗位或調部門。