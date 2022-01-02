未答撐林鄭連任否 李慧琼料陸續有人宣布參選

同屬民建聯出身的民政事務局長徐英偉和財經事務及庫務局長許正宇昨出席民建聯會慶活動，徐其後在facebook上載活動相片，標籤民建聯是「第一大黨」、「7位問責官員」、「19位立法會議員」等，又稱已馬不停蹄約黨團開會，「嚟緊一年要繼續緊密合作」。

慶30周年 民建聯5工作重點

李慧琼致辭時說，民建聯未來有5個工作重點，包括與立法會內不同黨派和議員等合作，提出切實可行的政策倡議；做好維護國家安全和社會穩定的工作，包括配合政府做好《基本法》23條立法；在立法會履職盡責，包括在法案審議和撥款審批等方面嚴格把關等；加強人才培訓，包括在參與選舉外，多渠道參與管治；做好特首選舉。

問到會否支持林太連任，李慧琼稱現階段未有人宣布參選，民建聯會按各界意見更新對特首的期望，會檢視參選人政綱，並與他們商量是否會將民建聯對特首的期望納入其政綱。同屬民建聯的全國人大常委譚耀宗在另一活動被問到是否支持林太連任，他說林太未公布是否參選，因此不評論。