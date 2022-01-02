張炳良：議會干擾消 中央對港府期望增

【明報專訊】「完善選舉制度」後首場立法會選舉，「非建制派」只有新思維狄志遠一人勝出，現為教育大學公共行政學研究講座教授的前運輸及房屋局長張炳良相信，隨着建制派主導的立法會展開，議會拉布不復見，中央及市民對政府的期望會更高。
新一屆立法會議員周一（3日）宣誓就任。張炳良接受now新聞台訪問時稱，議會去除過往干擾行政主導的因素後，北京對特區政府期望會更高，「北京睇將來立法會表現好、睇特區政府（表現）都好，（因為）過去干擾行政主導因素去除，應該表現好一些，深層次矛盾應該逐一解決」。他說，民主派支持者亦會認為，當民主派缺席、議會由建制主導，若政府也未能解決社會問題，「一樣會去批評政府」。
籲泛民思考前路
「倘不再參選 政黨無意義」
身為民主黨創黨成員的張炳良說，今年選舉氣氛未必容許泛民政黨參選，但泛民政黨及支持者應思考前路，政黨非一般社團或壓力團體，「若唔打算再參選，政黨係無意義嘅」，強調就算選舉制度如何不完美，也應參與，「全世界嘅政黨特別是反對黨也是如此」。
李家超：港進入建設年代
政務司長李家超在網誌表示，「完善選舉制度」落實愛國者治港原則，令一國兩制回到正確軌道，香港由破壞年代進入建設年代，他與一眾司局長期待與新一屆立法會議員保持良性溝通和合作，共同為建設香港貢獻。