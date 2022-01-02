張炳良：議會干擾消 中央對港府期望增

新一屆立法會議員周一（3日）宣誓就任。張炳良接受now新聞台訪問時稱，議會去除過往干擾行政主導的因素後，北京對特區政府期望會更高，「北京睇將來立法會表現好、睇特區政府（表現）都好，（因為）過去干擾行政主導因素去除，應該表現好一些，深層次矛盾應該逐一解決」。他說，民主派支持者亦會認為，當民主派缺席、議會由建制主導，若政府也未能解決社會問題，「一樣會去批評政府」。

籲泛民思考前路

「倘不再參選 政黨無意義」

身為民主黨創黨成員的張炳良說，今年選舉氣氛未必容許泛民政黨參選，但泛民政黨及支持者應思考前路，政黨非一般社團或壓力團體，「若唔打算再參選，政黨係無意義嘅」，強調就算選舉制度如何不完美，也應參與，「全世界嘅政黨特別是反對黨也是如此」。

李家超：港進入建設年代

政務司長李家超在網誌表示，「完善選舉制度」落實愛國者治港原則，令一國兩制回到正確軌道，香港由破壞年代進入建設年代，他與一眾司局長期待與新一屆立法會議員保持良性溝通和合作，共同為建設香港貢獻。