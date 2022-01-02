補撕裂 梁文廣倡政府搭台「黃藍對話」 立會新丁獻計 李鎮強：搵到食就有希望

梁倡梁家傑民建聯領軍破冰

網媒「立場新聞」一案7人早前被捕，梁文廣說於「藍絲」通訊群組中有人說「嫌未夠」，他認為2019年反修例事件導致建制、泛民陣營互相傷害，撕裂「深到恨不得對方落18層地獄」。他說，黃藍陣營均有預設立場，雙方存在不信任，舉例無論政府推出什麼政策，黃營均以陰謀論質疑。

被問修補撕裂的良方，梁文廣建議建制、泛民各自推舉具公信力的重量級人馬展開對話「破冰」，尋找雙方共通點，但認同非一年半載便有成效。他說目前建制派形勢較強，「黃營的領軍人物幾乎都已被捕」，找人不易，認為公民黨主席梁家傑「仍可一試」；至於建制派一方，他說「民建聯真的要有點擔當，作為建制最大黨」，盼對方帶頭促進社會癒合。

至於政府的角色，梁文廣認為當局應鼓勵對話，調撥資源搭建溝通平台。他建議港府於非政治訴求上，盡量回應市民以釋出善意，「政治底線不能鬆，但民生措施是否可以鬆手點？」，舉例電子消費券「人人用得開心」。

李盼下任特首面對挑戰更硬淨

自由黨李鎮強認為現時疫情陰霾未散，再爭論政治議題已無意思，議會、政府應做好民生工作及發展經濟，令市民安居樂業，才能幫助修補社會撕裂，為港人帶來希望。他期望下任特首更「硬淨」，懂得處理危機，尤其未來面對疫情挑戰、融入大灣區發展等議題。

梁毓偉促增青年社區參與度

同樣為選委會界別議員的香港青年聯會主席梁毓偉表示，應增加青年的社區參與度，並加強他們與政府的溝通，建議擴大「青年委員自薦計劃」名額，並促請港府成立「青年及地區事務局」。他認為社會分歧的成因多元，未來應聚焦改善民生，又稱關注如何令香港更好地發展，包括就《基本法》23條立法。被問到如何評價特首林鄭月娥任內的青年工作，他說港府做了不少工作，「有誠意」，但短期內難以衡量成效。

朱國強倡推廣價值觀教育

教育界議員朱國強認為，未來議會、政府都應務實為民生，當局亦應多聽民意，建議教育局找方法蒐集並研究學生心聲。他認為應推廣價值觀教育，讓港人真正了解《憲法》、基本法等。他說，不少參與反修例示威的青年被「違法達義」等歪曲的價值觀誤導。

明報記者