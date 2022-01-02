新蒲崗兩死車禍 撞車後4傷者「人疊人」

至昨午4時半，63歲女傷者情况轉為嚴重，一名28歲男途人及25歲男司機情况穩定，43歲女子治理後出院。

女死者任職東九居委會 雙親汕頭來港拜祭

23歲女死者施霧阳為東九龍居民委員會社區助理，父母昨午由汕頭趕抵港後到事發現場拜祭女兒。儀式以道教形式進行，約6名死者親友參與儀式，死者父母傷心痛哭，另外逾30名同事先在對面馬路手持鮮花默站悼念，之後陸續獻花及上香。在場親友神情哀傷，有男親友以紙巾拭淚。儀式完成後，死者母親登上的士離開時情緒仍激動，要由他人攙扶及安慰。

東九龍居民委員會主席、民建聯成員何漢文指出，事發時死者下班途經上址，斥涉事司機駕駛方法不負責任。他說下班時間上址人來人往，「無可能喺一個咁嘅道路開得咁快」。他前晚有份認屍，形容司機「撞到佢好傷，唔係咁（快）嘅速度無可能令到一個人咁受傷」。他稱已安排義務律師，有需要時會協助追究賠償。

昨日再有閉路電視片段曝光，揭露事發後現場情况。意外後最少5人倒地，其中4名傷者「人疊人」，兩人自行站起，其餘3人不省人事。其後一名女子上前，尋找途人協助及提醒其他圍觀者保持距離，其後附近一間熱狗店負責人陳小姐亦走出店外協助救人。

附近店家：司機事發後留車內 神情呆滯

陳小姐未有目擊事發經過，只聽到撞車巨響後有傷者「彈咗來我哋門口嗰邊」，該傷者已毫無反應，另外兩名傷者則在地上掙扎。一名市民上前為傷者急救，其他市民則分頭叫附近人群散開，又安慰地上一名傷者。她形容被捕司機事發後仍坐在車，被途人指罵時神情呆滯。

她又指出，上址平時交通繁忙，不時會有車越線爬頭及爭路。她稱，寶馬撞向的咖啡店前晚剛巧提早一小時打烊，加上大除夕上班族提早下班，事發時人流較少，否則死傷可能更嚴重。警方在案發現場貼出告示，呼籲目擊意外或有相關資料提供的市民，致電3661 0264聯絡東九龍交通意外特別調查隊第一隊。