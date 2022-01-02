明星掛曆不再製 新派日曆加插畫金句「頁頁可保存」

梁嘉麟說，每年初已開始製作明年的傳統日曆及月曆，先訂立主題、排版設計等，約至年中政府會發布來年假期表，確認了來年的紅日就可以開始校對、對稿、對色，6至7月開始印刷。

福字掛曆歷久常新

主題方面，他笑說「本本差唔多」，例如會以世界景色、寵物等做主題，這就需要尋找不同插畫，而「福字掛牌」日曆則歷久常新。新派日曆講求每日有獨特設計，讓人每揭開一頁都有新鮮感。

今年金句較避忌

婆婆雜貨屋負責人Abbie說，其日曆以港日文化混合，並與「字愈」合作，每一日都有一句特別字句，例如「返工要打卡、收工要打卡」等抵死句子，也有講及掛念或心靈療癒等語句，如「繼續善良 信念不退讓」，盼以這些字句安撫港人情緒。

走諷刺時弊風的「香港人日曆」，今年邀請插畫家阿強負責每頁插畫，與往年一樣，每一日都有不同名人講過的句子，例如2022年1月2日畫了一隻哭泣的鮑魚，金句就是特首林鄭月娥講過的「你唔可以話『我見到你有塊鮑魚，不如企起身走啦』。」其中一個負責人梁小姐說，第一年做香港人日曆時較「爆」，什麼都會講，但今年相對小心及避忌。