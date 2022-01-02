喚移民者回憶 新派日曆外銷旺

梁嘉麟的父輩創立大昌月曆印刷有限公司，至今已39年，見證日曆市場發展。他稱1990年代是這行興盛時期，最高峰曾每年印過百萬本日曆及月曆，有企業用來推銷送禮，也有零售。他說客戶主要是食物供應商、餐廳等。

傳統日曆萎縮 生意跌兩成

但智能手機面世後，不少人多用手機，少了用日曆或月曆。兩年疫情下食肆生意減少，梁嘉麟稱訂月曆的企業客因而下跌，整體生意跌一兩成。梁說，該公司不追新款，其日曆及月曆對40至60歲中年市民而言仍是必需品，「正如中秋節要買月餅，元旦都一定要換月曆，功能上實用，對香港人而言就足夠晒」。

新派店家：多客催促 急寄親友

除了「老餅」日曆及月曆，近幾年坊間興起講求設計的日曆或月曆，每日撕下日曆都有金句或一張張插圖，讓撕日曆由老派事變成「儀式感」及「文青」行為。婆婆雜貨店今年首度出日曆，以「別易離易異」為主題，每頁以黑底燙金印刷，每日都會有寫給港人的隱藏語句。負責人Abbie說印了1000多本，至上月中賣出一半，海外訂單佔一成，「唔知係咪年尾，好多人選擇移民，好多人好急寄畀佢哋。有客人由預售開始催，催到10月10日我哋收到日曆，佢就好急要來攞」。Abbie認為，以前對於講移民感覺不大，隨時可出境探親友，但疫下會覺得「好似會斷contact（聯繫），離別感覺特別深」。

設計伙伴擬走 「下年唔知去邊」

2020年首度推出的「香港人日曆」也具本土特色，其中一名負責人梁小姐說，2019年與兩個朋友設計，每頁都有諷刺時事的插畫及寫上金句，大受歡迎；2021年不少市民談移民，日曆第一頁畫了飛機。至2022年，與梁小姐一同設計月曆的朋友都打算移民，「下年我自己都唔知會去邊了」。

梁小姐說，今年印刷了2000多本香港人日曆，暫時賣了一半，整體銷情較往年下跌，反而海外訂單比率上升，「以前海外訂單可能只有5%，今年升到十幾%。今年客人好緊張貨期，今年送得好慢，因為covid，例如我們送過去澳洲，幾十日。有人話要送給朋友，要搭飛機走喇，要移民喇，就會快出貨畀佢」。

她認為自己出產的日曆有香港特色，能讓移民者憶起香港種種：「可能他們就算走了，都希望記得香港發生的事情，因為每一頁都是一個提醒，一日你有3秒想起香港，都好吖」。

明報記者 黃心悅