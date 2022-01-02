蕭澤頤：立場案不排除拘更多人

部署特首選舉回歸慶典保安

蕭澤頤說，案件已進入司法程序，不便透露調查進展，強調警方所有行動是依據法律執行。

另外，警方facebook前晚除夕上載「2021年警隊年度大事回顧」短片，片段中蕭澤頤稱，警隊已開展準備功夫部署，確保今年特首選舉及回歸25周年慶典能安全有序舉行。

國安舉報熱線收21萬信息

影片又說，國安舉報熱線自推出以來已收到21萬條信息，讓警方先後偵破多宗國安案件。影片稱，去年外部勢力仍「蠢蠢欲動」，部分人企圖繼續利用「軟對抗」，煽惑他人作違法行為，並提及去年7月1日銅鑼灣發生的「孤狼式恐怖襲擊」，一名男子持刀刺警後自插身亡，又稱社會有人英雄化兇徒惡行。警隊繼續加強反恐演習，並提升公眾反恐意識。

詐騙案增兩成 毒案升45%

影片又總結去年首10個月罪案數字，當中詐騙案有15,636宗，上升21%，網上騙案佔七成。其中援交、網上情緣、網上求職及投資騙案分別上升八成至4倍不等，警方去年首10個月搗破多個詐騙集團，拘捕逾2000人，透過反詐騙協調中心截獲12.9億騙款，減少事主損失，並繼續加強防騙宣傳。

嚴重毒品毒案方面，去年首10個月錄得1287宗，上升45%，當中大麻案佔348宗，上升74%。當中10至20歲涉嚴重毒品毒案被捕者360人，上升36%。而行劫、爆竊、縱火、傷人等案件宗數下跌32%至57%，其中行劫和爆竊的破案率分別為68%及28%，為10年新高。