揭虐兒逾周 保護兒童會致歉 家長：仍未派員會見 感不到誠懇

稱7人停職解僱 未細分

童樂居至今有6名職員被控「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，已分別於上周日及五提堂。

保護兒童會上月24及28日發過兩篇聲明，總幹事蔡蘇淑賢28日亦親自會見傳媒，但連日來未有致歉。該會昨發聲明交代已將大量閉路電視片段交給警方，並在聲明文末稱對事件感到極度痛心，對兒童及家長們表示深切慰問及萬分歉意。

家長「零信任」 促高層引咎辭職

明仔的姨媽稱，聲明行文「避重就輕」，事隔多日才致歉亦感受不到誠意。她認為會方應派員親自會見她交代事件及當面道歉。她指對該會已「零信任」，認為蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英應引咎辭職。她亦關注院內部分設施如嬰兒浴室或洗手間沒有閉路電視，會否有職員虐兒而未被揭發。

保護兒童會聲明稱，童樂居幼兒活動範圍共安裝53支閉路電視鏡頭，其中戶外佔6支、室內佔47支，事發後已先後兩次報警、4次向警方提交相關片段協助調查。其中記錄了去年12月11至17日期間、在童樂居2樓及3樓院舍內幼兒活動範圍情况的一批片段，涉及28支鏡頭及2800小時片長，會方需用78小時翻看。

專責小組人選細節日內公布

會方昨已將去年11月18日至12月17日在童樂居院舍內過半數、涉及童樂居2樓及3樓27支鏡頭的閉路電視片段，交予警方審視與調查，硬盤容量約5TB，片長約2萬小時，其餘片段將陸續盡快遞交。該會成立的專責小組人選及細節日內公布，並已聘用風險管理專家SVA協助翻看閉路電視，又委託了德勤會計師在月底前全面審查童樂居的營運與程序，提出獨立意見和改善建議。