難自評6年任期 李：好多人捨不得我

學生代表：李看法跟學生有出入

李國章昨回顧任內6年時形容「都幾艱苦」，原因來自政治，憶述上任時曾被學生包圍，再次指背後由公民黨號召，背後涉潛在的中美關係衝突，目的是將校內年輕精英「洗腦」。他說學生可批評政府，但出發點不應是反國家或搞亂香港，需承認自己是中國人，為此感到驕傲。

不承認學生會 「非壓迫」

去年「七一刺警案」發生後，港大學生會評議會通過動議悼念刺警疑犯，其後港大發聲明不承認學生會為獨立註冊社團。

李國章昨稱，校方對學生會的屬會同樣支持，他稱不希望學生被擺佈，做有欠道德的事，又說校方不是壓迫學生，而是說清楚「有什麼我們（校方）不可接受」。

黃靖軒稱，過往李國章的對與錯觀點跟學生或新一代有出入，包括校內人事安排，又形容李處事「激進咗少少」，包括禁止有份投票通過悼念刺警案疑犯的學生評議會成員踏足校園及使用大學設施和服務。

有意選特首？ 「有趣問題」

向被視為特首黑馬的李國章，被問到是否有意參選特首時笑稱是「很有趣的問題」，反問主持會否參選。主持人回應沒興趣亦沒能力，李只笑不語。至主持人再追問，他亦沒有直接回應，僅稱：「我或者要跟住你咁講。」對於被外界盛傳有意參選，他稱沒有聽到；至於對下任特首的期望，李說政府要「講得到、做得到」，他形容自己「心急」，想做的事要即時做，冀下任特首會改善管治。