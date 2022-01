李國章：國殤柱雕西人「騙局」 高志活：確悼六四勿抹歷史

李稱原悼美爆炸案 美不收始交支聯

2016年上任港大校委會主席的李國章前日(31日)卸任,他任內發生不少爭議事件,包括離任前拆走豎立校園20多年的國殤之柱。李國章昨在商台《政經星期六》稱國殤之柱「有少少呃人」,稱高志活創作時原為紀念1995年美國奧克拉荷馬發生的聯邦大樓爆炸案,惟美國不接受有關雕像,輾轉送到支聯會。李稱國殤之柱上的頭像是「西人」,反問如何紀念六四,又說支聯會稱國殤之柱是紀念六四便放到港大,「係有少少騙局」。

諮詢法律查擁有權始送走

李國章稱,國殤之柱早年未經申請擺放在港大校園,校方在支聯會解散後諮詢法律意見後決定搬走,但給意見的律師樓其後受壓退出,校方需另覓法律意見,最終召開校董會後決定在上月搬走。他表示,現時需再法律諮詢,先查究國殤之柱擁有權,由有關者帶走,「不可因為是創作人,賣了、送了出來仲話係我(創作人擁有)」,有關問題需由法律解決。

高志活:雕不同種族 悼世界罪行

高志活回覆本報查詢稱,對於被主張搬走一件紀念中國歷史藝術品的人形容為騙子,完全不能接受,批評李國章試圖抹煞歷史,並企圖壓迫支持公民自由辯論的權利、壓迫紀念中國社會現時及過去發生的事的人,高志活強調自己不是說謊或製造故事的人,李國章或試圖製造六四事件從未發生的謊言。

高志活表示,他在1993至95年創作國殤之柱,以紀念世界各地發生眾多反人類重大罪行,因此國殤之柱上的不同面孔代表亞洲人、非洲人、歐洲人、美國土著等,而同一雕塑可代表不同罪行,因此放在任何地方的國殤之柱都一樣。他補充,底座寫上的「The old cannot kill the young forever」來自1989年天安門的學生,該字句同時出現在置於墨西哥和巴西的國殤之柱;他也決定首件國殤之柱作品在香港豎立以紀念六四事件,並形容是當中最重要。

指底座刻六四語句 否認六四才是騙子

高志活接受商台訪問則稱,否認1989年發生在中國的事才是真正的騙子,又說已委託律師協助交涉,將國殤之柱由香港運返歐洲。

港大校委會本科生代表黃靖軒稱,李國章的說法口講無憑,而國殤之柱在港大擺放20多年,意義早在港人及港大學生會心中,就是要提醒大家「銘記歷史」。他又說,藝術品的意義永遠在於觀察者的反應,要求校方向學生交代如何保養國殤之柱及日後安排。

