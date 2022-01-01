【Emily】總結2021：之鋒：好好自處與伴前行 湯家驊：新開始新動力

【明報專訊】送舊迎新，政界中人噚日相繼發文回顧2021年。正在服刑嘅黃之鋒話，自己每日常開收音機至少5小時，每月耗用12粒電池，希望同外界拉近距離，「繼續認識這個我們已不再熟悉的香港，因為這裏始終是我的家」。之鋒話，唔意外接下來一年依舊唔能夠迴避「離散、恐懼及面目全非的新常態」等課題，寄語毋須糾結喺無能為力嘅狀態，唔好被壓抑氛圍壓垮自己，「好好自處，再跟同伴前行」。
民主派初選案被告鄒家成（Owen）就話，「2021年的確難熬，但我們還是熬過來了」，稱習以為常嘅人和事突然消失，常識不斷被否定，佢形容係荒謬嘅年代，「自由就像空氣，而我們正在窒息」。不過，Owen覺得只要用心觀察人性光輝，就足以令人不至於迷失喺負面情緒當中，「黑暗的時代，我們就是光」。
對立法會候任議員而言，新年過後佢哋就即將宣誓上任。選委會界別候任議員黃元山噚日同財經事務及庫務局副局長陳浩濂（Joseph）見面，討論財經政策。Joseph話自己成為黃元山議員辦事處嘅首名訪客，仲透露早於2014年，兩人已經喺業界活動上認識，新一年會繼續聽取黃元山嘅意見，一齊努力推動香港金融業嘅長遠發展。
行會成員湯家驊就話，除夕令人感觸，佢每一年都會話畀自己聽，忘記過去一年，「不想記起卻又耿耿於懷的事情；明天我會以一個新的心態奔向前路」，話新嘅開始會帶嚟新嘅動力同新嘅決心。