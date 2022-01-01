【Emily】總結2021：之鋒：好好自處與伴前行 湯家驊：新開始新動力

民主派初選案被告鄒家成（Owen）就話，「2021年的確難熬，但我們還是熬過來了」，稱習以為常嘅人和事突然消失，常識不斷被否定，佢形容係荒謬嘅年代，「自由就像空氣，而我們正在窒息」。不過，Owen覺得只要用心觀察人性光輝，就足以令人不至於迷失喺負面情緒當中，「黑暗的時代，我們就是光」。

對立法會候任議員而言，新年過後佢哋就即將宣誓上任。選委會界別候任議員黃元山噚日同財經事務及庫務局副局長陳浩濂（Joseph）見面，討論財經政策。Joseph話自己成為黃元山議員辦事處嘅首名訪客，仲透露早於2014年，兩人已經喺業界活動上認識，新一年會繼續聽取黃元山嘅意見，一齊努力推動香港金融業嘅長遠發展。

行會成員湯家驊就話，除夕令人感觸，佢每一年都會話畀自己聽，忘記過去一年，「不想記起卻又耿耿於懷的事情；明天我會以一個新的心態奔向前路」，話新嘅開始會帶嚟新嘅動力同新嘅決心。

Emily亦祝各位讀者新年快樂。