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2022年1月1日星期六
港聞二
高速寶馬剷行人路撞店閘 2死4傷 新蒲崗失控逆線 司機涉危駕致他人死亡被捕
小巴佐敦撞斃七旬漢 拖行17公里深井始發現
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電車公司申請加價 普通票增3毫至2.9元
警掃網騙拘80人 涉過去3年354案件
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5人黃大仙暴動罪成 官憑衣著推論「鼓勵」暴動
田北辰：不獨立查反修例 青年心結永在
毛巾當口罩捲入打磨機 裝修工勒斃 深夜不歸 女兒尋父 手機GPS定位揭意外
偷同袍信用卡買iPhone 官斥犯罪手法精密 警長囚22月
涉偽造調查結果 男警控兩失當罪
律師會介入 顏曉婷暫釘牌事務所業務終止
無視男子伏車頭 女子照開車認危駕
時任火場總指揮：人手足未必啟動Mayday
海關水警搗走私和牛海參 拘非法入境者
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【Emily】紫荊黨北都考察 領會「中西合璧」
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【明報專訊】（請看附圖）
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