時任火場總指揮：人手足未必啟動Mayday

起火第3日（2016年6月23日），許志傑晚上約6至7時在火場失蹤，時任署理消防總長（九龍）、火場總指揮江炳林當晚7時半得知許志傑受傷送院。江稱，消防向以搜救為先，發生意外才要盡快通知上司。

許志傑家屬一方問到，另一事主張耀升於起火首日（2016年6月21日）殉職，江炳林有否考慮派下屬入火場的風險。江炳林表示，消防員天職是救火，起火第3日火勢變得猛烈，一旦大廈倒塌可能撞向附近民居。他說，「就算（消防員的）裝備再精良，火勢總會有變化，無辦法排除安全風險」。

江炳林亦承認，張耀升起火首日遇事後，他沒有向同僚查問救火工作，以及調查事故原因。他強調，那批同僚工作一日後循例休假兩日，「佢哋做完一場火警，好傷感、疲累」，不宜向他們索取調查資料。研訊下周一再續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）