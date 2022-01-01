時任火場總指揮：人手足未必啟動Mayday

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩消防員殉職，死因研訊昨續審。庭上關注，事主許志傑在火場遇事後，消防員一直沒有正式啟動緊急應變程序「Mayday」。時任署理消防總長表示，如有充足人手將傷者搬到安全位置，不一定要啟動Mayday召喚額外人手。
起火第3日（2016年6月23日），許志傑晚上約6至7時在火場失蹤，時任署理消防總長（九龍）、火場總指揮江炳林當晚7時半得知許志傑受傷送院。江稱，消防向以搜救為先，發生意外才要盡快通知上司。
許志傑家屬一方問到，另一事主張耀升於起火首日（2016年6月21日）殉職，江炳林有否考慮派下屬入火場的風險。江炳林表示，消防員天職是救火，起火第3日火勢變得猛烈，一旦大廈倒塌可能撞向附近民居。他說，「就算（消防員的）裝備再精良，火勢總會有變化，無辦法排除安全風險」。
江炳林亦承認，張耀升起火首日遇事後，他沒有向同僚查問救火工作，以及調查事故原因。他強調，那批同僚工作一日後循例休假兩日，「佢哋做完一場火警，好傷感、疲累」，不宜向他們索取調查資料。研訊下周一再續。
【案件編號：CCDI 333-4/16】
（迷你倉大火）
相關字詞﹕淘大工業村迷你倉大火 殉職消防員 死因研訊