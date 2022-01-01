無視男子伏車頭 女子照開車認危駕

被告韋雅儀（現年33歲）報稱家庭主婦，她承認2021年2月4日分別在元朗教育路及元朗公路犯案。控方案情指，當晚8時許，被告駕駛私家車在教育路從後撞到一輛停泊中的輕型貨車，男貨車司機在車上感輕微搖動，貨車車尾防撞槓遭刮花及輕微移位。被告和男貨車司機就賠償問題未能達成共識，被告遂上車打算離開。

碰撞爭執逃走 逆線衝燈撞巴士

男司機於是站在私家車前阻止和報警，但被告沒有理會並駛前，對方失去平衡趴在她私家車的車頭上。被告仍開車前行，她掉頭橫越行車線，逆線衝越兩組紅燈，男司機沿途一直伏在車頭。被告駕駛約125米後減慢車速及停車，男司機得以脫身。

被告接着以每小時約105公里的車速，繼續駕車沿元朗公路前往上水方向，之後撞向一輛九巴車尾，私家車翻側，巴士司機停車報警，被告則自行爬出私家車，徒步逃離。

警方經調查發現私家車的登記車主為被告丈夫，該車牌於去年1月8日已屆滿。而私家車的行車記錄儀、男司機友人等均拍攝到案發經過，其中男司機曾叫被告停車。事後，男司機右手及腹痛，貨車維修費涉8200元。翌日，被告到警署自首，被告被捕及於警誡下保持緘默。

【案件編號：DCCC 408/21】