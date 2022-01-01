偷同袍信用卡買iPhone 官斥犯罪手法精密 警長囚22月

被告求情妻子涉一案 廉署調查

勞官引述求情稱，被告劉晉寧（35歲）工作表現優秀，沒有案底，是家庭經濟支柱，他前年晉升警長及被催婚，其後他妻子就另一案被廉署調查，他擔心無人照顧年幼兒子。被告前年被捕後見精神科和心理醫生，被診斷患上適應障礙症，今年年中再因本案和妻子案件出現抑鬱徵狀。辯方稱，被告承受巨大壓力犯案，而他簽帳購買3部iPhone，是為了轉售獲利。

勞官判刑時表示，不接納被告身為警員卻沒意識到行為後果，並衝動犯案。勞官表示，事主報失信用卡後無法使用，批評被告若有悔意，理應銷毁該卡，而非偷換新卡。

勞官斥被告在更衣室偷取事主銀包內的信用卡，案情較嚴重，他將舊信用卡放回鎖在儲物櫃的銀包，偷龍轉鳳取去新卡，可見犯案意圖和手法精密。勞官考慮到被告飽受壓力及總刑期原則後，共判囚22個月。

【案件編號：DCCC 767/20】