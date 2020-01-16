毛巾當口罩捲入打磨機 裝修工勒斃 深夜不歸 女兒尋父 手機GPS定位揭意外

沙田豐盛苑一單位獨自工作

事主姓林75歲，任職裝修工，前日在沙田豐盛苑華盛閣一單位裝修。前晚家人發現他深夜仍未歸家，致電手提電話無人接聽，家人心感不妙，至昨凌晨1時許，女兒透過父親手機衛星定位，追蹤到手機位置在豐盛苑華盛閣一單位內，於是致電報警求助。

警方根據林女提供資料，派員到華盛閣單位調查，警員與救護人員接報到場，發現事主昏迷在單位內，頸部纏着一條毛巾，經檢驗證實死亡，相信已死去一段時間。

警方經初步調查，單位無財物損失，事件初步無可疑，相信事主獨自在單位裝修期間，將披在肩膊上一條吸汗毛巾，當作口罩使用阻隔灰塵，豈料操作手持的打磨機時，毛巾捲入機內，愈纏愈緊，疑因無法及時關機，最終遭毛巾纏頸窒息致死。案件列作工業意外，屍體其後由仵工送殮房，死因有待驗屍後確定。

意外發生後單位工程暫停，屋內仍放有電鑽、木梯及螺絲批等工具，門外放有生果及啤酒祭品，昨早4名男女進入單位了解情况後在場拜祭，離開時未有回應事件。

業界疑忽略安全 打磨機應配保護罩

從事裝修20多年、現為裝修公司技術董事的周錦旋形容意外罕見，他稱或與事主忽略安全有關。他說，打磨機轉速十分高，一般會配以保護罩，防止勾倒或捲到異物。另外，工人應佩戴「豬嘴」防吸入沙塵，不應以毛巾充當口罩。另抹汗毛巾亦應放於一旁，需要時才拿來抹汗，甚少披在膊上。