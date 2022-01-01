5人黃大仙暴動罪成 官憑衣著推論「鼓勵」暴動

被告依次為演員郭小杰（30歲）、張啟昌（22歲）、何文謙（27歲）、溫梓霖（19歲）、麥浩偉（24歲）。散庭後，不少旁聽者相擁而泣，法庭內外嗚咽聲起。

練官總結案情稱，案發日下午3時後，大批示威者在黃大仙龍翔道聚集並以雜物堵路，警方在近4時到場佈防與示威者對峙，其後有人向防線推進，投擲汽油彈、磚塊等物。警方曾警告，又發射橡膠彈及催淚彈，示威者並沒散去。

未證暴動行為 引共同犯罪原則

練官引述終審法院就暴動罪的「共同犯罪」原則裁決，指暴動為「參與性」罪行，控方沒有指證任何被告作暴動行為，但據各人身處暴動現場被捕，其衣著、身上裝備、被捕時的反應等證供，認為能作出的唯一延伸，是各人在場「至少有參與鼓勵其他示威者在現場暴動」。

練官補充，穿黑衣可以是個人選擇，並不犯法，不會因而推論各人參與暴動，但認為各人衣著及顏色與在場示威者相近，易於混入其中，亦令穿著者及旁觀者感覺他們是「同路人」，「像制服一樣有互相鼓勵的作用」；法庭不會就各人身上護目鏡、口罩等非攻擊性工具作不利推測，但裝備可用作抵抗催淚彈及掩飾容貌，可引伸各人在場的意圖。

另外，各人明知警員身分，仍反抗正執行職務的警員，裁定5人暴動及拒捕罪均罪成。

【案件編號：DCCC 260/20】

（反修例風暴）