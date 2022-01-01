辭任港大教授 陳祖為：不能暢所欲言

【明報專訊】香港大學政治與公共行政學系教授陳祖為昨日在社交平台發文宣布辭職。在港大工作30年的他今年已屆退休年齡，早前獲校方續約5年，他形容昨日是退休，亦是辭職 。他稱圓滿的告別是在「筵席」上朋友間的歡聚和暢言，但在今天的香港或港大已成不可能的事，並打比喻指筵席到末段氣氛變壞，「不能再暢所欲言，底下盡是隱藏了的心結」。他寄語大學「兼容並包」，顯出氣節及價值。本報昨曾聯絡陳祖為，截稿前未獲回覆。
陳祖為昨以千字文告別港大，他稱，昨天是2021年最後一天，也是他在港大工作的最後一天，曾考慮過辭任決定是否正確、會否辜負期望，最終也認為是「該離座的時候」，形容自己是「幸運一代中一個幸運的人」。他稱告別本該圓滿，但可惜在今天的港大，以致香港的低氣壓下，「這是不可能的事」，遺憾未有機會向同事和學生當面道別。
回顧港大的教學生涯，他說1990年代的港大給他上佳的學術環境，「不限題材，沒有禁區」；又說在校園內組織過抗議，也花了不少心血協助管治和建立制度，而一切是源於對學校的愛護。
稱1990年代港大沒禁區
他並分享過去與同學的互動，例如有學生曾問他對人生意義的看法，自己雖未能給對方滿意的答案，但促使他在核心課程增設「The Best Things in Life」一科，討論人生各種價值和意義，也是在教學生涯感到最有意義和效果的一科。
寄語港大「兼容並包」顯氣節
陳祖為表示，盼望港大能秉承「獨立之精神，自由之思想」和 「兼容並包」的宗旨，否則師生和行政人員不會對大學有歸屬感，大學亦「不可能成為一道的美好筵席」，他認為，只有堅持以這種精神辦學，大學才能顯出其氣節和價值，才會出現「一代新人勝舊人」的景象。
陳祖為一向被視為溫和民主派，2006年有份創立公民黨，2014年退出，翌年與同樣退出公民黨的湯家驊組成智庫民主思路，至2017年退出。陳祖為過往不時評論時政，曾在2014年「雨傘運動」中擔任政府與學聯的中間人。2016年港大學生圍堵校委會，時任校委會主席李國章批評學生猶如吸毒，時任港大校委會成員的陳曾指李的言論武斷。2021年「七一刺警案」發生後，陳祖為曾分析與民怨未獲疏導有關，翌日遭保安局長鄧炳強不點名批評說法是「本末倒置」。