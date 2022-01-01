辭任港大教授 陳祖為：不能暢所欲言

陳祖為昨以千字文告別港大，他稱，昨天是2021年最後一天，也是他在港大工作的最後一天，曾考慮過辭任決定是否正確、會否辜負期望，最終也認為是「該離座的時候」，形容自己是「幸運一代中一個幸運的人」。他稱告別本該圓滿，但可惜在今天的港大，以致香港的低氣壓下，「這是不可能的事」，遺憾未有機會向同事和學生當面道別。

回顧港大的教學生涯，他說1990年代的港大給他上佳的學術環境，「不限題材，沒有禁區」；又說在校園內組織過抗議，也花了不少心血協助管治和建立制度，而一切是源於對學校的愛護。

稱1990年代港大沒禁區

他並分享過去與同學的互動，例如有學生曾問他對人生意義的看法，自己雖未能給對方滿意的答案，但促使他在核心課程增設「The Best Things in Life」一科，討論人生各種價值和意義，也是在教學生涯感到最有意義和效果的一科。

寄語港大「兼容並包」顯氣節

陳祖為表示，盼望港大能秉承「獨立之精神，自由之思想」和 「兼容並包」的宗旨，否則師生和行政人員不會對大學有歸屬感，大學亦「不可能成為一道的美好筵席」，他認為，只有堅持以這種精神辦學，大學才能顯出其氣節和價值，才會出現「一代新人勝舊人」的景象。

陳祖為一向被視為溫和民主派，2006年有份創立公民黨，2014年退出，翌年與同樣退出公民黨的湯家驊組成智庫民主思路，至2017年退出。陳祖為過往不時評論時政，曾在2014年「雨傘運動」中擔任政府與學聯的中間人。2016年港大學生圍堵校委會，時任校委會主席李國章批評學生猶如吸毒，時任港大校委會成員的陳曾指李的言論武斷。2021年「七一刺警案」發生後，陳祖為曾分析與民怨未獲疏導有關，翌日遭保安局長鄧炳強不點名批評說法是「本末倒置」。