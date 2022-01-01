社署會晤稱「過分暴力」未提細節 家長批遊花園難釋懷

本報昨向當局查詢，管理童樂居的保護兒童會，其總幹事蔡蘇淑賢是否仍適合出任兒童事務委員會非官方委員，勞福局回覆稱，委任原則是「用人唯才」，會考慮其才幹、專長、經驗等，不會就個別人士的委任評論。至於會否取消保護兒童會提供留宿幼兒中心服務的資格，社署未有回覆。社署強調，將督促機構盡快完成全面檢討及提交報告。

疑受虐兒童明仔（化名）的姨媽昨出席會議，出席者包括社署代表、個案社工、警方及醫護人員等，由社署保護家庭及兒童服務課（元朗）高級社會工作主任周小慧主持。

被指未妥善監察 社署：盼有完善方案

姨媽稱，明仔由法庭判入童樂居，社署屬監護人角色，惟爆出虐兒事件，質疑署方未妥善監察。她引述周小慧會上回覆稱，已就事件深入徹查了解，又說「全港市民就事件都震驚，希望有完善方案，確保小朋友日後安全地住在院舍」，形容群眾要求下，署方、警方及院舍都會跟進。

警稱「主題是受虐童福利 其他日後談」

周小慧又在會議稱，認為童樂居涉案職員行為難以解釋，不覺得當時職員與小朋友純粹嬉戲用暴力情况已「過多及過分」，署方界定個案為「身體虐待兒童令兒童受傷害」，且將記錄於社署保護兒童系統。

被問及多少名職員涉「郁手」虐兒或袖手旁觀，社署代表在會上沒正面回應，僅稱檢控由警方負責。被問及可否告知小朋友受哪方面虐待，社署代表交由警方回應，警方代表則稱，會議主題是受虐兒童福利事宜等安排，其他事宜日後再談。當被問及疑受虐兒童家屬能否翻看閉路電視，警方代表相信家屬可在法庭看到相關片段。

童樂居未派人出席 家長不滿

明仔姨媽認為出席的社署和警方等代表不斷「遊花園」，即使召開會議跟進，她仍未能釋懷，「最近都睡不到，不知其他入住童樂居的小朋友有何安排，想起他們（疑受虐）都感到不舒服」。她亦不滿童樂居沒派代表出席會議，或約見家屬，批評保護兒童會至今未公開道歉，無心改善。