拘辭任半年董事被疑逾期 大狀：串謀不限

警方表示案件已進入司法程序，不評論。律政司亦稱不評論個別案件。據了解，警方拘捕前已徵詢律政司意見。

發布煽動刊物屬《刑事罪行條例》第10條下罪行，該《條例》第11條亦列明，「就第10條所訂罪行提出的檢控，只可於犯罪後6個月內開始進行」，同時列明未經律政司長書面同意，不得就第10條所訂罪行檢控。

被捕7人中，前立場總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐先後提堂，4名前董事周達智、何韻詩、吳靄儀及方敏生前日保釋。翻查資料，4名被捕前董事於去年6月27日辭職，4人周三被捕時剛過半年時限。

查錫我：倘檢控料掀爭議 需法庭釐清

大律師查錫我指出，發布煽動刊物罪雖有6個月檢控期限，但「串謀」罪行在普通法下沒檢控期限，現4人涉嫌串謀發布煽動刊物罪被捕，一旦被控，預料會有法律爭議，需要法庭釐清。他又稱，檢控亦需要視乎實際證據，例如4人辭任後是否仍有參與立場新聞運作。

資深大律師湯家驊稱，「串謀」為一個有協議下的行為，認為應由有關協議終止或無效起計6個月，不應由4人辭職日起計。他又說，檢控前需律政司書面同意，相信問題不大。