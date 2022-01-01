林紹桐還押 立場員工相擁而泣

甫開庭時，林紹桐（34歲）用「OK」手勢向旁聽席示意，其間親友舉起一個女嬰娃娃，林紹桐向他們微笑點頭。在羅官提問下，林紹桐確認前日透過律師申請保釋，他沒有其他申請或補充事項。本案押後至2022年2月25日再訊，其間林紹桐繼續還押。

Best Pencil（Hong Kong）Limited、鍾沛權及林紹桐被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間，一同串謀和與其他人串謀發布及／或複製煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

鄭若驊：新聞活動與國安罪界線清晰

此外，律政司長鄭若驊昨於網誌稱，警方近日就一宗案件採取拘捕行動，引來海外政客及機構毫無理據的批評，甚至有人公開要求釋放被捕者。她稱，該些要求對法治欠缺尊重，而且公然違反國際法和不干涉內政的基本原則。

鄭若驊強調，言論和新聞自由並非絕對，有時會受到保障國家安全或公共秩序所限制，新聞從業員須按「負責任新聞作業」原則真誠行事，以準確事實為基礎，方可獲言論和新聞自由權利保障。她說，受保障的正當新聞活動以及危險國家安全犯罪行為之間，界線非常清晰。

【案件編號：WKCC5281/21】