睹上司提堂 「中大系列」報道者：難不疚 歷蘋果立場遣散 記者掙扎「需同事冒風險應否做下去」

明報記者 陳詠欣

失記者身分 追囚車遭截查

周三（29日）早上，阿知一起牀接獲20多通同事的未接來電，「報平安」後牙也沒刷便趕回公司，期望能以影像記錄林紹桐被捕一刻，但生怕報道影響被捕者保釋，公司上下達成保持低調的共識。過去兩天，鍾沛權及林紹桐保釋申請雙雙被拒，庭外追車不果，失去記者身分後，亦被警員截停搜查、質問身分。即使已想像過同事被捕的畫面無數次，真實發生時，卻不能以記者身分記錄最後一刻，他「有點屈辱」，但亦無可奈何。

自我質疑 「是否不應用某些字眼」

直至昨日在庭上看見前上司林紹桐出庭，向公眾席展示「OK」手勢，再聽到控方讀出控罪，他腦海浮現出前幾日在公司聖誕派對，與林紹桐及其妻女開心拍照的畫面，即使回家後，「一開新聞就在新聞見到佢（林紹桐）個樣，看到同事的感言」，「無可能不內疚及崩潰」，他甚至質疑自己「是否真要寫好些、某些字眼是否不應該用、是否真的需要多寫些警方那邊的說話」，但他始終認為並非他和同事的錯。過去3天，阿知奔波來回公司記錄最後一刻、輪候旁聽公眾席，只睡不足數小時，他形容思緒混亂，昨晚回家後只想大睡一覺。

欣賞多非主流新聞 同事關係緊密

年資相對深的阿銘（化名），雖算不上從容面對，但亦較同事冷靜，深明「這個難受不應由我們承受」。《蘋果》停運後，不少資深的前《蘋果》同事紛紛轉行，惟他不想完全放棄新聞技能，一段時間後決定轉到「立場」。與舊公司不同，立場有不少記者近年才加入傳媒行業，但他欣賞這群新同事，明知現時新聞工作不容易仍繼續投身，不少故事亦是主流媒體較少報道的，例如分析音樂平台「Spotify」的數據，送餐平台「Foodpanda」罷工後親身嘗試做送遞員等，並不單止政治新聞。他更想起，「立場」同事會仔細分類垃圾，集滿洗乾淨的外賣盒後「坐堂」親自拿去「綠在區區」回收，雖然「立場」與《蘋果》的規模無法相比，但正因「立場」規模較細，不同層級的同事關係更緊密。

阿銘說，《蘋果》停運後想過會否繼續留在此行，短短數個月後，再次陷入同樣思考，但他開始自我反思，「如果繼續做新聞，是需要一些同事承擔風險，是否應該繼續做下去」。

昔常戲言停運 沉澱兩天終崩潰

年資相對淺的阿晴（化名）形容是「誤打誤撞」入行，過去一年主要訪問學運的她從未感到恐懼，形容公司給他們很大「樹蔭」，仍有自由空間繼續寫。她笑言，與同事言談間不時戲言「立場」停運，想像過日後在戲院做「租碟員」，亦想過做教師、教辯論等，但真實發生時腦海卻一片空白，沉澱兩天後開始悵然若失。她說，即使想繼續任職記者，亦要開始思考前途，在薪金、興趣之間抉擇，亦不禁反問，整合反修例案件等數據以至訪問已鮮露面的學運者，「如果不是『立場』，主流媒體會否做，（受訪者）又是否安心受訪」，不論是好是壞，她寄望社會能延續關於「立場」的討論，「鬧我哋都可以講吓」。