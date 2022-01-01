電車公司申請加價 普通票增3毫至2.9元

稱疫情影響 2020客量按年跌24%

香港電車有限公司昨日表示已提交票價調整申請，普通票價建議由2.6元增至2.9元，小童和長者優惠票價分別由1.3元及1.2元，增至1.4元及1.3元，冀今年獲批及生效。該公司表示，在過去20年間，只分別於2011及2018年調整票價，成人票價合共加0.6元，同一時期綜合消費物價指數升逾45%，車費增幅落後於通脹；且受新冠疫情影響，2020年客量按年跌24%，全景遊電車、電車派對等亦因防疫需要而長時間停運，嚴重影響收入，今次車費調整對公司十分重要。

運輸署正處理283小巴線的士加價申請

運輸署回應查詢稱，已收到電車公司的加價申請，政府會按照既定審批程序審慎處理，處理申請時會全盤考慮各項因素，包括電車服務質量、財政狀况，以及市民接受程度等。

運輸署稱，2021年截至11月已批准23組專線小巴路線的加價申請，涉80條路線，加幅介乎0.1至1.3元；現時正處理76組專線小巴路線加價申請，涉283條路線，署方未提及有關加幅。

的士方面，運輸署稱就業界2018年9月提出的加價申請，政府曾在2019年3月諮詢立法會及交通諮詢委員會，惟受2019年社會事件及疫情影響，政府正重新審視相關加價申請及蒐集最新數據，並須仔細考慮的士營運的財務可行性、營運成本、與其他公共交通工具收費差距、整體供求、服務質素，以及市民對加幅接受程度等，完成評估後，會盡快將建議提交行政會議及立法會審議。

陳恒鑌促政府鼓勵泊車轉乘

連任立法會議員的民建聯陳恒鑌表示，多種交通工具在疫情未緩和下加價或申請加價，加重市民負擔，促政府審批時要考慮市民負擔能力，同時顧及營運機構的經營壓力。他建議當局鼓勵泊車轉乘，令市民多乘搭公共交通工具，令營運機構收益增加；而公共交通費用補貼計劃應繼續調低補貼門檻及提升補貼額，讓更多市民受惠。