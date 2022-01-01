相隔9月 麥當勞後日加價1元

包括凍價多年魚柳包 6件麥樂雞餐

去年4月2日麥當勞平均加價1.4%，相隔不足一年，麥當勞1月3日凌晨4時起全線主餐廳及McCafé的主要食品均加價1元，平均加幅約2%，包括已凍價5年的11元魚柳包、凍價3年的25元6件麥樂雞（6件）超值套餐、凍價6年的14元醒神超值選麥芝蛋包餐均加1元，套餐換飲品另再加5毫，6件麥炸雞多人分享桶則加3元。麥當勞稱會繼續開源節流，嚴控成本，減低對顧客影響。

麥當勞稱食材通脹 疫情增貨運成本

麥當勞稱，疫情下全球多個港口關閉，貨船縮減國際航線，貨運價格過去一年大升，反映貨物海運價格的全球貨運指數較疫情前升逾6倍，在環球供應鏈問題短期難以解決下，貨運成本急升對麥當勞營運構成沉重負擔。而去年11月香港綜合食品消費物價指數，麥當勞主要食材如牛肉、蔬菜、食油、蛋等均有顯著按年升幅，去年12月國際咖啡期貨價格按年升逾一倍，並創2012年1月以來新高。

此外，麥當勞手機應用程式由1月3日至9日推優惠，以10元9件麥樂雞打頭炮，隨後有20元四重芝士洋葱牛堡配中汽水、20元4件脆香雞翼配中汽水、10元兩個火腿扒芝士包、買超值套餐加一元配一件麥炸雞、10元朱古力或士多啤梨蛋糕麥旋風、10元蘋果批及意式田園蔬菜批各一個等，而今日至2月16日，凡用PayMe from HSBC消費滿35元，即享九折。

基層組織憂其他食肆跟隨加價

社區組織協會副主任施麗珊稱，現時基層已甚少光顧麥當勞，通常一個月去一次「獎勵」家中小朋友，「加下一蚊加下又一蚊就小數怕長計」，她亦擔心其他食肆會跟隨麥當勞加價，盼食肆在疫下與市民共渡時艱。