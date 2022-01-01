小巴佐敦撞斃七旬漢 拖行17公里深井始發現

傍晚6時許，有男途人目睹一名男子在佐敦寧波街廣東道交界，遭一輛紅頂小巴撞倒，並捲入車底。小巴司機未有為意繼續行駛，駛至青山公路深井段碧堤半島對開時，始發現有人遭捲車底，倒臥在小巴前，血肉模糊。77歲梁姓男子當場證實死亡，警方到深井現場，封鎖涉事小巴調查。佐敦寧波街廣東道交界亦被封鎖調查，現場遺下一條斷續血路。

疑似乘客聲帶：差佬話屍體唔完整

網上流傳一條懷疑為涉事小巴乘客的聲帶，男乘客稱曾感到小巴「好似上咗壆」，至深井時小巴於一巴士站停下，等候警方前來，他下車時未見小巴有異樣，小巴退後時始發有人從車底跌出，「已經無晒反應，啱啱問差佬，佢話成個屍體唔完整」，稱「好心悒」。現場消息指，小巴由佐敦開出，途經置樂花園，終點為元朗。小巴撞到男子後，經甘肅街、渡船街再上西九龍走廊，途經至少3個燈位，再駛經葵涌道、青山公路至深井。

專家：或零件鈎事主 無觸碰車輪

汽車交通運輸業總工會主席陳兆華表示，今次意外十分罕見，稱有人被撞捲入車底，司機及乘客應發現異樣，「就算拖住咗行到一半都應該會跌落嚟」。他估計事主捲車底後被零件鈎住，其間無觸碰到車輪。他說一般車身較高的車輛會較易被捲入車底拖行，「但小巴又唔算好高，比私家車高但無貨車咁高」。