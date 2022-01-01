高速寶馬剷行人路撞店閘 2死4傷 新蒲崗失控逆線 司機涉危駕致他人死亡被捕

死者包括一名23歲女途人，意外後她昏迷倒臥在涉事私家車約數米外，身旁有一個被撞毁的圍欄，救護員當場證實她死亡，遺體以帳篷覆蓋。另一名63歲男途人亦昏迷於私家車旁，救護員為他急救後送往聯合醫院，搶救後證實不治。另有兩女一男途人受傷送院，年齡28至63歲，其中28歲男途人傷勢較重，頭部及身體多處受傷，昏迷送伊利沙伯醫院。另外43歲及63歲女途人腳部受傷，分別送聯合醫院及伊利沙伯醫院。至昨晚8時半，63歲女途人危殆，28歲男途人情况嚴重，其餘情况穩定。網上流傳車cam片段顯示，意外時私家車車速頗高。

疑越線扭正撞的士車尾 再撞5途人

警方東九龍總區交通部（調查及支援組）警司葉傑輝稱，涉事寶馬沿大有街往彩虹道方向行駛，駛至八達街交界時，懷疑高速行駛時部分車身越線，車輛急速扭回正線時懷疑失控，撞向對面線一輛的士車尾，再衝向右邊行人路並撞向5名途人。現場所見，私家車掃毁約3米欄及「不准左轉」路牌，再撞到一支燈柱，並撞向宏基中心地面找換店鐵閘始停下。寶馬氣袋彈出，左邊車身損毁。25歲寶馬司機報稱頭暈送院，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，被通宵扣查。

酒精藥物測試0度 循駕駛態度調查

警方事後對司機進行酒精呼氣測試及快速藥物測試，結果均為0度，警犬搜查私家車未見可疑物品。政府化驗所亦到場協助蒐證，警方翻查附近閉路電視，私家車拖到汽車扣留中心進一步檢驗。葉傑輝稱，警方將循司機駕駛態度、私家車機件及路面情况調查，不排除私家車高速行駛引致意外。警方呼籲目擊者致電3661 0264聯絡。

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