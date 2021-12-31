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2021年12月31日星期五
港聞二
鍾沛權林紹桐遭起訴 保釋被拒 還押2‧25再訊 控方：查新檢證物看會否控更多人
美加英歐盟聲援 林鄭斥「妄下定論」
哽咽指警質疑財源不公道 陳朗昇：兩年落力工作成果
立場4前董事保釋 警通緝練乙錚 何韻詩續開音樂會 「仍要唱下去」
眾新聞楊健興：網媒董事多「放手」 少干涉編務
屯門官地招標 限每伙至少280呎 港鐵將軍澳項目跟隨 學者：影響買家甚於發展商
話你知：限呎賣地早見10年前 林鄭任發展局長時「重新檢視」
年度私樓供應 近4年首破2萬伙
綠置居貨尾降購買門檻 居二轉售限制明年收緊
罕有年尾記招 林鄭宣來年計劃 包括23條諮詢 劉兆佳：趁機爭取各方肯定政績
政策局改組方案 料明年3月底前制定
陳茂波同日回顧2021工作 政界指特首選舉前哨
訛稱事主拒落口供 警涉公職失當被拘
與港教區視像會面 內地教會闡述「中國化」
新巴城巴周日加價 1毫至1.4元不等
上環暴動案再14人罪成 下月判刑 助示威者洗眼視「支持」 官：足夠時間離場
上環3案審畢 36人入罪6人脫罪
黃埔暴動案兩女罪脫 持磚男罪成
搗1700萬元走私海參 警拘7人最大80歲
低息貸款詐騙 38人共失1200萬 事主：騙徒知姓氏借貸紀錄
「搵快錢」誘酒店見面行劫 積犯囚60月
告別這年，這年告別……
大灣區GBA時政一周：全國谷生育 齊齊增產假
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灣區手記：再訪久違的口岸／文：尚東美
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【Emily】初選案被捕 還押近一年 吳政亨總結2021年：顛覆
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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