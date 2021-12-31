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灣區手記：再訪久違的口岸／文：尚東美

【明報專訊】12月19日是香港立法會選舉投票日，並首次在邊境口岸設投票站，令包括記者在內的一眾選民有機會在「封關」期間到訪久違的口岸。

記者乘搭深圳地鐵4號線前往福田口岸時，在倒數第二站福民，幾乎全車乘客都下了車，同記者一齊出閘的只得3個人。此時，一眾身穿紅背心的「福田義工」熱情地迎面而來說：「請問是出境投票的嗎？」既然封關，到口岸來的人只能是選民，主動服務準沒錯了。

過往這裏的士、載客電單車的「拉客仔」穿梭行人路上，收水貨的「水頭」拿着一疊現金當街交易，腳邊堆滿貨物，多少奶粉、藥油、香煙等港貨即時打包發往全國各地，撕膠紙封箱之聲不絕於耳。如今，過往生意興隆的快遞站無不落下鐵閘，口岸外沒有「拉客仔」也沒有「水頭」，只得「福田義工」，還有為了這一天特別加強保安的軍裝和便衣警員，打量着每一個走在投票路上的香港人。

福田出境大廳看上去煥然一新、窗明几淨，地板階磚全都「蠟蠟靚」，如果不是在封關期間趁機裝修，也至少是為了投票日做過一次大清潔。海關和邊檢工作人員站得整整齊齊，他們只是靠在一邊站着，因為這一天出入的人全都輕裝上陣，沒有「紅白藍」需要檢查，也沒有行李箱過機，不會有人夾帶什麼違禁品——就算有選舉資料，也不是「禁書」吧。

午飯時間，記者走進附近一間茶餐廳，來吃飯的都是剛剛投完票的港人，生意似乎還可以。幸好這間茶餐廳在封關以來撐到了今天，只是不知道附近的水療按摩、卡拉OK、酒吧夜總會還活着嗎？

文：尚東美

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