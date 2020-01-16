大灣區GBA時政一周：廣東香港電影周 主打新晉導演

活動將以香港「新電影」為主題，選片集中近年新作，希望以新角度走進香港電影。參展電影包括6部新晉導演作品，分別由高子彬導演，謝賢、馮寶寶、林雪主演講述年邁殺手退休故事的《殺出個黃昏》；趙善恒亦導亦演，周國賢主演的勵志電影《一秒拳王》；梁國斌導演，以國際級攀岩運動員、「包山王」黎志偉真人真事改編的《獅子山上》；何力恒導演的《二次人生》；關永忠導演的《女人街，再見了》；馬浚偉導演的《生前約死後》。還有向一代藝人梅艷芳致敬的系列影片，包括經典修復影片《胭脂扣》、《似水流年》及剛上映的傳記片《梅艷芳》。

作為香港電影發展局及創意香港的年度重要文化活動之一，今年因疫情緣故，電影主創無法親臨現場，但影展將以網絡連線方式，邀請梁樂民、文佩卿等多個知名電影人或影壇新秀與觀眾交流，讓觀眾聆聽電影創作故事，了解香港電影業界新趨勢與氛圍。

上述9部港產電影，會於廣州百麗宮影城獵德igc店、天環店，深圳百老匯電影中心，佛山百老匯影城播映。觀眾可透過百老匯影城小程序或手機程式購票。

粵公安：反詐App無下載指標

就市民反映常於街頭被警察要求下載國家反詐中心手機程式，感覺像警方要「跑數」，廣東省公安廳新型犯罪研究中心處長朱嘉偉日前回應稱，反詐App無強制下載指標，推廣主要為提高市民防範和識別詐騙能力。朱稱，近年網絡詐騙呈多發趨勢，方式層出不窮，今年全省展開的全民反詐專項行動中，推廣反詐App亦是加強宣傳防範的重要工具之一。

據介紹，該反詐App可助用户自動攔截各種騷擾電話和信息，對疑似詐騙電話的號碼可快速舉報。平台亦會每日向用戶提供防詐騙信息新聞，讓用户隨時學習各種防詐騙知識。

本報早前報道，有居穗港人表示曾於廣州街頭見民警截停路人，要求即場下載反詐App並註冊，也有市民擔憂可能引起私隱問題。

橫琴QFLP 港澳境外投資者可申

橫琴粵澳合作區前日（29日）印發《橫琴粵澳深度合作區外商投資股權投資類企業試點辦法（暫行）》，港澳台境外投資者可在橫琴申請外商投資股權投資類企業，即QFLP（Qualified Foreign Limited Partner，合格境外有限合伙人）試點；准入門檻零限制，對境外股東或合伙人的管理資產規模、自有資產規模、持有金融牌照方面無強制要求；亦不限制註冊資本、首次出資比例及出資期限。可投資業務包括未上市企業股權、上市公司非公開發行股票、可轉債、債轉股，以及境內私募股權投資基金及創業投資基金（FOF）。

港澳人士可申請粵非遺傳承人

廣東省文化和旅遊廳最新制定的《廣東省省級非物質文化遺產代表性傳承人認定與管理辦法》明天（2022年1月1日）起正式實行，有效期5年。《辦法》共27條，當中首次鼓勵長期在粵居住或工作且符合條件的港澳居民申請廣東省省級非物質文化遺產代表性傳承人。目前廣東省共認定6批共837名省級非遺傳承人。

中山港獲批國家藥品進口口岸

國務院日前批准中山港口岸為藥品進口口岸，除《藥品進口管理辦法》第10條規定的藥品外，其他進口中藥及中藥材、麻醉藥及精神藥等化學藥品均可經由中山港口岸進口。中山市市場監督管理局亦增加為口岸藥品監督管理部門，由其承擔中山港口岸藥品進口備案的具體工作。

去年10月，廣東省藥品監督管理局公布的《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，已明確支持在中山在火炬區設立藥品進出口口岸。

廣州線上商事仲裁平台 年裁案金額50億

廣州仲裁機構今年1月上線全球首個中小企商事爭議線上解決平台（Online dispute resolution，簡稱ODR平台）以來，截至11月共受理案件160多宗，涉及金額近50億元（人民幣，下同），平均結案周期由傳統的4個月大幅縮短至20天，調解成功率從27%提高到67%。

ODR平台除能解決因疫情導致涉案人無法到庭開審的難題，還可跨境、跨語言、跨司法管轄區，以及邀請港澳仲裁員聯合審理，其互聯網仲裁推薦標準已獲33家境外仲裁機構及140家境內機構的簽約認可並推廣，確保仲裁裁決在不同司法區獲得承認與執行。

例如今年4月，一宗拖欠了近4年的4.5億港元借款案，涉及香港、澳門、廣州、肇慶、珠海5地當事人，透過ODR平台，最終只10天便達成和解協議。