大灣區GBA時政一周：全國谷生育 齊齊增產假

六成省市產假158天 廣東178天

今年5月，中央政治局會議決定放開三胎後，全國人大常委會隨後修訂《計生法》，各地計生條例亦陸續完成修訂，對願意生育的夫妻發力「派糖」，當中最普遍的做法是延長產假和男士陪產假。內地原本產假只得98天，在放開二胎後逐步增加，現時一般在158天或以上。

綜合全國已公布的新計生條例，河南省及海南市的產假全國最高，多達190天；雖然重慶市規定的產假為178天，但如果獲「單位批准」，產婦最長可帶薪放足1年；陝西規定三孩產假可加半年，總長11個月。對比起來，廣東省雖也增加了法定產假，但只有178天，算是「比上不足，比下有餘」。

此外，國家規定若產婦難產，產假會增加15天；生育多胞胎者，每多1個嬰兒，產假增15天；即使懷孕未滿4個月流產者，仍有15天產假；懷孕滿4個月流產者，產假42天。

男士陪產假方面，廣東和大多數省市一樣，一般有10至15日，但最豪爽的江西、廣西、甘肅和河南允許放夠30日，即丈夫可完成「陪月」重任才上班。同時，多地增設「育兒假」，有3至6歲年幼兒的夫妻每人每年可多放10日，陝西省最長可放30日，父母可用來在寒暑假帶孩子外遊。當然，要享受育兒福利，首先要結婚，不少地方亦將法定婚假由原本3天延長至普遍13至18天，山西省最長可放30天。

雖然廣東省在產假日子上未算突出，但與上海一樣，在鼓勵生育方面「不遺餘力」，新例訂明再婚夫婦無論在上一段婚姻生了多少個，再婚後都可繼續生3個。

不過以放假鼓勵生育也有壞處。法例規定婚假、產假、陪產假、育兒假、護理假都是有薪假，企業必須支薪，且不得找理由解僱懷孕、哺乳期的女僱員，結果導致育齡女性遭遇職場歧視，企業面試時總要問「打算什麼時候結婚生孩子」，未婚或未育的女性往往不獲聘用。

成本轉嫁企業 令職場女性遭歧視

《法治日報》早前報道，在深圳一間服裝設計教育培訓公司任職的劉盼，原本擔任市場主管，懷孕後被調去做銷售，「銷售崗位的基礎工資只有2500元（人民幣），他們這樣做無非就是想避過我懷孕及生產之後給公司帶來的成本」。心灰意冷之下，劉盼決定辭職。北京市某互聯網公司人力資源部的賈先生亦稱，互聯網行業競爭激烈，有女員工不休夠產假就回到崗位，以免離開太久被邊緣化。

中國人口與發展研究中心研究員張翠玲說，通常延長女性產假能夠提升生育意願，但若成本仍由企業承擔，勢必激化企業和女僱員之間的矛盾，「政策請客、企業買單，不僅不能令企業更積極鼓勵生育，而且還會造成企業在人事任命、招聘時有意迴避育齡女性的現實。只有政府財政切實分擔一部分生育成本，在減免稅費外，補償企業的僱傭成本，企業才能有意願配合落實政策」。