港聞

港聞二

告別這年，這年告別……

【明報專訊】2021年滿是告別，有人移民他方，不少事物景况大變甚至消失，六四維園不見燭海，七一再沒遊行人潮，《蘋果日報》消失於報攤。

立法會的反對派亦消失，有人看見清一色，有人仍看見五光十色，並稱回歸理性。

議事廳外，公民社會被冲散，由扎根香港半世紀至短短9個月，至少59個組織及新聞機構先後解散。

支聯會、教協、民陣、職工盟，一個個曾與港人生活交織的組織，面對官媒及官員口誅筆伐，陷入堅守陣地或「解散救人」兩難掙扎，終究在《港區國安法》的背景下走到盡頭。

中央去年出手訂立《港區國安法》，港府視之為定海神針，令社會回復穩定，在政府總部外設置已兩年的水馬陣終被移除，一些中資銀行外的圍板亦逐漸消失。香港變了天，有人看見漫天法律紅線形成「新常態」，某些口號成為禁忌，不利國安的電影不能上映，書籍被圖書館下架，跑馬拉松要遮掩「香港加油」紋身。這年春夏之交，在維園悼念六四死難者違法與否也要爭辯。警察再禁集會，封鎖維園足球場，疫下維園燭海不再。

6月盛夏，《蘋果日報》走入歷史。繼壹傳媒創辦人黎智英去年涉違國安法被捕、還押候審，再有5名高層涉串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全被捕，警方大肆搜查報館新聞材料，凍結公司逾千萬資產。未幾再有社論主筆被捕，蘋果只能提早告別，出版26年的報紙一周後戛然而止，頭版標題是〈港人雨中痛別 「我哋撐蘋果」〉。

半年後，「立場新聞」遇上同樣命運，多名現任及前高層被捕後宣告停運。《蘋果日報》及「立場新聞」高層均被控串謀發布煽動刊物罪，有新聞從業員憂慮新聞自由受威脅，特首林鄭月娥昨稱這不是「整頓反對派媒體」，純粹是執法工作，和新聞、媒體工作沒直接關係。她又說，享有新聞自由、民主發展也不可成為一個人涉嫌違法的「保護罩」。

在消失的洪流中，還有解散潮。《蘋果日報》消失後一個月內，至少20個公民組織解散，由佔領運動孕育的傘後組織、工會、教會、地區組織、專業團體到人權組織，許多未交代解散原委，社交平台專頁已悄然消失。人權組織由高調批評國安法，到年中部分不願再受訪，本地或國際組織殊途同歸，先是民權觀察解散，後有國際特赦組織撤出香港，稱原因是在國安法下再無法自由運作、難在毋懼政府報復下工作。

公民組織逐一被官方或親建制媒體點名批評，反抗、掙扎後先後宣布死亡。全港最大工會、為教師爭取權益48年的教協，反修例運動後與政府關係惡化，8月被內地官媒抨擊為必須剷除的「毒瘤」，同日遭教育局斷交。連串示好行為力挽不果，工會12天內宣告解散。

以愛國為名字的香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會），捲入外國代理人指控而滅，被控煽動顛覆國家政權，末代常委拒交資料，各負罪名繫獄。已故首屆主席、民主派元老司徒華曾預言平反六四的2022年將至，支聯會32年路卻走盡。曾被批行禮如儀的悼念集會或成絕唱，在囚主席李卓人獄中信寫道，爭取平反六四，就由千萬人接棒。一年將盡時，大學再容不下《國殤之柱》、民主女神像，盛載集體傷痛的雕塑，年末某夜深宵被拆去。

政府以疫情理由不批准大型遊行集會，示威失聲，民陣召集人陳皓桓被囚，七一街頭首次不見黑壓壓的人潮。曾牽頭遊行反修例的民陣被炮轟「反中亂港」，盛傳將被取締，觸發成員團體退出凝聚公民組織的平台。來屆秘書處無人之下，民陣宣告無奈解散，19年來黑白人海只成追憶。2019年反修例風暴後遺未落幕，逾萬人被捕，有案件2024年才開審，為被捕者提供法律援助的612人道支援基金，已因提供戶口的真普選聯盟清盤而提早停運。

抗爭者入獄、35+初選案民主派被告還押，牆外奏起的是愛國者治港主旋律。關注囚權組織石牆花為牆內人蒐羅物資，炎夏爭取冰巾，但由朱古力延伸到危害國安指控，官員不點名批評在監房「製造特權」後，短短9個月內花開花落。常說要「絕處種花」的創辦人邵家臻慨嘆，公民組織存在可能已是罪名，但「最緊要人無事」。

八九民運催生的職工盟，主張工人自主及獨立工運，在九七回歸移民潮下，買會址扎根香港，在工潮與工人同行；國安法下迎來新一波移民潮，但這次風高浪更急，工會捲入勾結外國勢力指控，成員稱受人身威脅，工會再也站不穩。司徒華生前有份創辦的3個組織，3個月內悉數倒下。

官員屢說，解散抹不走刑責。對民間組織而言，解散抹不走連結。職工盟在最後日子如常開街站、擺展覽，不讓官方奪取話語權，說自己故事。在通過解散的會員大會，幹事與屬會團結聚首，桌前掛了一幅黑底白字橫額：「無論如何 我們還是在一起」。或許這句話，道出了港人在這年無數告別、離散下的心願。

解散潮遺下許多疑問，來年是聚是散？

明報記者

相關字詞﹕職工盟 民陣 教協 支聯會 2021年 公民組織 公民社會 消失 失去 解散

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