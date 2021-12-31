港聞

港聞二

「搵快錢」誘酒店見面行劫 積犯囚60月

【明報專訊】有多項搶劫盜竊前科的29歲無業漢，前年1月以「搵快錢」及低息貸款作餌，誘騙受害人到酒店脅迫交出信用卡，然後用信用卡購買iPhone。他昨日在高等法院原訟庭承認搶劫、企圖以欺騙手段取得財產等5罪，被判囚60個月。法官李運騰指被告與3名南亞裔男子一同行事，圖以「人多勢眾」逼令受害人就範，加上他有多項前科，均是加刑因素。

伙3人作案 官：恃人多屬加刑因素

被告莊景明，承認兩項搶劫罪、一項企圖搶劫罪、兩項企圖以欺騙手段取得財產罪。案情指受害人吳俊邦（音譯）根據一則網上招聘廣告，聯絡一名據稱叫「阿虎」的人，相約前年1月7日在長沙灣港鐵站見面，吳按要求交出提款卡及密碼，後發現戶口有4萬元被轉走，被告聲稱是要測試戶口功能。當晚被告再帶吳到香港陽光酒店，3名南亞裔男子入房，被告稱早前的轉帳被凍結，要求吳交出10萬元作擔保，吳拒絕並稱會報警，被告與3南亞漢隨後離開。

另一受害人陳源明（音譯）根據一則低息貸款帖文聯絡「阿虎」，相約同月14日見面。被告當日自稱「阿虎」的朋友，帶陳到旺角智選假日酒店，並指使3名南亞裔男子不能讓陳離開房間，陳受驚下交出信用卡、提款卡及身分證。被告離開房間後，「阿虎」致電要求陳交出提款卡密碼，陳拒絕後被一名南亞漢掌摑數下，終交出密碼，並按指示轉帳3.8萬元，方獲放行。陳的信用卡隨後被盜用購買共7部iPhone。

14前科2保釋間干犯 求情稱誤交損友

李官判刑時表示，被告在2008至2020年共有14項搶劫、襲擊、刑毁等前科，其中兩項在本案保釋時干犯，伙同他人搶劫一隻二手勞力士手表，及藏有他人身分證，搶劫案去年判囚54個月。辯方求情稱被告7歲喪父，母親忙於工作，令他自幼缺乏管教，誤交損友，犯案是受他人指使。李官認為除被告認罪外無進一步求情理由，判囚60個月，其中18個月與搶劫案刑期同期執行。

【案件編號：HCCC158/21】

相關字詞﹕低息貸款 企圖以欺騙手段取得財產罪 搶劫罪 搵快錢

上 / 下一篇新聞

鍾沛權林紹桐遭起訴 保釋被拒 還押2‧25再訊 控方：查新檢證物看會否控更多人
鍾沛權林紹桐遭起訴 保釋被拒 還押2‧25再訊 控方：查新檢證物看會否控更多人
美加英歐盟聲援 林鄭斥「妄下定論」
美加英歐盟聲援 林鄭斥「妄下定論」
哽咽指警質疑財源不公道 陳朗昇：兩年落力工作成果
哽咽指警質疑財源不公道 陳朗昇：兩年落力工作成果
立場4前董事保釋 警通緝練乙錚 何韻詩續開音樂會 「仍要唱下去」
立場4前董事保釋 警通緝練乙錚 何韻詩續開音樂會 「仍要唱下去」
眾新聞楊健興：網媒董事多「放手」 少干涉編務
眾新聞楊健興：網媒董事多「放手」 少干涉編務
屯門官地招標 限每伙至少280呎 港鐵將軍澳項目跟隨 學者：影響買家甚於發展商
屯門官地招標 限每伙至少280呎 港鐵將軍澳項目跟隨 學者：影響買家甚於發展商
話你知：限呎賣地早見10年前 林鄭任發展局長時「重新檢視」
話你知：限呎賣地早見10年前 林鄭任發展局長時「重新檢視」
年度私樓供應 近4年首破2萬伙
年度私樓供應 近4年首破2萬伙
綠置居貨尾降購買門檻 居二轉售限制明年收緊
綠置居貨尾降購買門檻 居二轉售限制明年收緊
罕有年尾記招 林鄭宣來年計劃 包括23條諮詢 劉兆佳：趁機爭取各方肯定政績
罕有年尾記招 林鄭宣來年計劃 包括23條諮詢 劉兆佳：趁機爭取各方肯定政績
政策局改組方案 料明年3月底前制定
政策局改組方案 料明年3月底前制定
陳茂波同日回顧2021工作 政界指特首選舉前哨
陳茂波同日回顧2021工作 政界指特首選舉前哨
訛稱事主拒落口供 警涉公職失當被拘
訛稱事主拒落口供 警涉公職失當被拘
與港教區視像會面 內地教會闡述「中國化」
與港教區視像會面 內地教會闡述「中國化」
新巴城巴周日加價 1毫至1.4元不等
新巴城巴周日加價 1毫至1.4元不等
上環暴動案再14人罪成 下月判刑 助示威者洗眼視「支持」 官：足夠時間離場
上環暴動案再14人罪成 下月判刑 助示威者洗眼視「支持」 官：足夠時間離場
上環3案審畢 36人入罪6人脫罪
上環3案審畢 36人入罪6人脫罪
黃埔暴動案兩女罪脫 持磚男罪成
黃埔暴動案兩女罪脫 持磚男罪成
搗1700萬元走私海參 警拘7人最大80歲
搗1700萬元走私海參 警拘7人最大80歲
低息貸款詐騙 38人共失1200萬 事主：騙徒知姓氏借貸紀錄
低息貸款詐騙 38人共失1200萬 事主：騙徒知姓氏借貸紀錄
告別這年，這年告別……
告別這年，這年告別……
大灣區GBA時政一周：全國谷生育 齊齊增產假
大灣區GBA時政一周：全國谷生育 齊齊增產假
大灣區GBA時政一周：廣東香港電影周 主打新晉導演
大灣區GBA時政一周：廣東香港電影周 主打新晉導演
灣區手記：再訪久違的口岸／文：尚東美
灣區手記：再訪久違的口岸／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】災難防護活動 教市民加強防災應變
【Emily】災難防護活動 教市民加強防災應變
【Emily】陸靈中、林錫添搞巴士迷對話會 幫手提路線建議 強調「唔係為變而變」
【Emily】陸靈中、林錫添搞巴士迷對話會 幫手提路線建議 強調「唔係為變而變」
【Emily】劉勇威被指霸副主席位 大埔區議員尋人
【Emily】劉勇威被指霸副主席位 大埔區議員尋人
【Emily】初選案被捕 還押近一年 吳政亨總結2021年：顛覆
【Emily】初選案被捕 還押近一年 吳政亨總結2021年：顛覆
【Emily】極危犁頭龜移居英國
【Emily】極危犁頭龜移居英國