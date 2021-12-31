港聞

港聞二

低息貸款詐騙 38人共失1200萬 事主：騙徒知姓氏借貸紀錄

【明報專訊】民主黨昨日表示，過去半年收到38人求助，稱被低息貸款集團詐騙，損失7000至700萬元不等，總損失金額超過1200萬元。該黨敦促警方加強打擊相關詐騙集團，政府亦應盡快規管人對人促銷電話，包括須向接收方提供準確來電資料。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，今年7月起至本月28日共收到38宗求助，求助人指收到冒認銀行或金融公司職員電話，游說其投資低息貸款、「槓桿貸款」或「資金倍增循環貸款」等計劃，市民按騙徒指示在金融公司或外匯市場投資應用程式開戶，隨即被索取開戶費、保證金等費用，又以凍結戶口要脅。

事主X先生（化名）表示，2月收到騙徒來電，稱其金融公司正為發展虛擬銀行集資，游說他申請「資金倍增循環貸款」，他見騙徒可說出其姓氏及借貸紀錄，又着他在常見投資應用程式開戶處理，不虞有詐；惟騙徒索取5000元開戶費後，再以「入20萬保證金可借200萬」、「信貸評級不足」、「預繳利息」等為由，多次要求他轉帳，至5月騙徒稱其戶口被凍結，要求付錢「解凍」，他始懷疑受騙報警，涉款逾47萬元。

另一事主：報案半年警未聯絡

S先生（化名）的妻子亦遭以類似手法被騙逾60萬元，他指「已打定輸數」未能追討金錢，妻子至今未能平復心情，需服安眠藥入睡。他留意到警方10月曾就同類案件拘捕32人，惟他7月報案後，妻子不但仍收到推廣電話，亦未能聯絡負責案件警員跟進，質疑警方是否將其個案「放在櫃桶底、不聞不問」。

袁海文指出，不少求助人報案至今近半年未獲警方聯絡跟進案件，冀警方加強執法之餘，亦要改善與求助人溝通。袁又質疑或有銀行職員泄露客戶資料，要求銀行加強保障客戶私隱，並提醒市民對有關貸款的來電要提高警覺。

警稱本月拘21人料破一集團

警方回覆稱，去年至今年9月曾接獲市民報案，警方於10月拘捕32人，本月展開第二輪行動，以「洗黑錢」罪名拘捕21人，相信已瓦解一個借貸詐騙集團，不排除更多人被捕，而被捕人獲准保釋候查；警方會嚴肅及認真處理市民報案，據案情及證據適當跟進。

相關字詞﹕低息貸款 民主黨

上 / 下一篇新聞

鍾沛權林紹桐遭起訴 保釋被拒 還押2‧25再訊 控方：查新檢證物看會否控更多人
鍾沛權林紹桐遭起訴 保釋被拒 還押2‧25再訊 控方：查新檢證物看會否控更多人
美加英歐盟聲援 林鄭斥「妄下定論」
美加英歐盟聲援 林鄭斥「妄下定論」
哽咽指警質疑財源不公道 陳朗昇：兩年落力工作成果
哽咽指警質疑財源不公道 陳朗昇：兩年落力工作成果
立場4前董事保釋 警通緝練乙錚 何韻詩續開音樂會 「仍要唱下去」
立場4前董事保釋 警通緝練乙錚 何韻詩續開音樂會 「仍要唱下去」
眾新聞楊健興：網媒董事多「放手」 少干涉編務
眾新聞楊健興：網媒董事多「放手」 少干涉編務
屯門官地招標 限每伙至少280呎 港鐵將軍澳項目跟隨 學者：影響買家甚於發展商
屯門官地招標 限每伙至少280呎 港鐵將軍澳項目跟隨 學者：影響買家甚於發展商
話你知：限呎賣地早見10年前 林鄭任發展局長時「重新檢視」
話你知：限呎賣地早見10年前 林鄭任發展局長時「重新檢視」
年度私樓供應 近4年首破2萬伙
年度私樓供應 近4年首破2萬伙
綠置居貨尾降購買門檻 居二轉售限制明年收緊
綠置居貨尾降購買門檻 居二轉售限制明年收緊
罕有年尾記招 林鄭宣來年計劃 包括23條諮詢 劉兆佳：趁機爭取各方肯定政績
罕有年尾記招 林鄭宣來年計劃 包括23條諮詢 劉兆佳：趁機爭取各方肯定政績
政策局改組方案 料明年3月底前制定
政策局改組方案 料明年3月底前制定
陳茂波同日回顧2021工作 政界指特首選舉前哨
陳茂波同日回顧2021工作 政界指特首選舉前哨
訛稱事主拒落口供 警涉公職失當被拘
訛稱事主拒落口供 警涉公職失當被拘
與港教區視像會面 內地教會闡述「中國化」
與港教區視像會面 內地教會闡述「中國化」
新巴城巴周日加價 1毫至1.4元不等
新巴城巴周日加價 1毫至1.4元不等
上環暴動案再14人罪成 下月判刑 助示威者洗眼視「支持」 官：足夠時間離場
上環暴動案再14人罪成 下月判刑 助示威者洗眼視「支持」 官：足夠時間離場
上環3案審畢 36人入罪6人脫罪
上環3案審畢 36人入罪6人脫罪
黃埔暴動案兩女罪脫 持磚男罪成
黃埔暴動案兩女罪脫 持磚男罪成
搗1700萬元走私海參 警拘7人最大80歲
搗1700萬元走私海參 警拘7人最大80歲
「搵快錢」誘酒店見面行劫 積犯囚60月
「搵快錢」誘酒店見面行劫 積犯囚60月
告別這年，這年告別……
告別這年，這年告別……
大灣區GBA時政一周：全國谷生育 齊齊增產假
大灣區GBA時政一周：全國谷生育 齊齊增產假
大灣區GBA時政一周：廣東香港電影周 主打新晉導演
大灣區GBA時政一周：廣東香港電影周 主打新晉導演
灣區手記：再訪久違的口岸／文：尚東美
灣區手記：再訪久違的口岸／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】災難防護活動 教市民加強防災應變
【Emily】災難防護活動 教市民加強防災應變
【Emily】陸靈中、林錫添搞巴士迷對話會 幫手提路線建議 強調「唔係為變而變」
【Emily】陸靈中、林錫添搞巴士迷對話會 幫手提路線建議 強調「唔係為變而變」
【Emily】劉勇威被指霸副主席位 大埔區議員尋人
【Emily】劉勇威被指霸副主席位 大埔區議員尋人
【Emily】初選案被捕 還押近一年 吳政亨總結2021年：顛覆
【Emily】初選案被捕 還押近一年 吳政亨總結2021年：顛覆
【Emily】極危犁頭龜移居英國
【Emily】極危犁頭龜移居英國