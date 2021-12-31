低息貸款詐騙 38人共失1200萬 事主：騙徒知姓氏借貸紀錄

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，今年7月起至本月28日共收到38宗求助，求助人指收到冒認銀行或金融公司職員電話，游說其投資低息貸款、「槓桿貸款」或「資金倍增循環貸款」等計劃，市民按騙徒指示在金融公司或外匯市場投資應用程式開戶，隨即被索取開戶費、保證金等費用，又以凍結戶口要脅。

事主X先生（化名）表示，2月收到騙徒來電，稱其金融公司正為發展虛擬銀行集資，游說他申請「資金倍增循環貸款」，他見騙徒可說出其姓氏及借貸紀錄，又着他在常見投資應用程式開戶處理，不虞有詐；惟騙徒索取5000元開戶費後，再以「入20萬保證金可借200萬」、「信貸評級不足」、「預繳利息」等為由，多次要求他轉帳，至5月騙徒稱其戶口被凍結，要求付錢「解凍」，他始懷疑受騙報警，涉款逾47萬元。

另一事主：報案半年警未聯絡

S先生（化名）的妻子亦遭以類似手法被騙逾60萬元，他指「已打定輸數」未能追討金錢，妻子至今未能平復心情，需服安眠藥入睡。他留意到警方10月曾就同類案件拘捕32人，惟他7月報案後，妻子不但仍收到推廣電話，亦未能聯絡負責案件警員跟進，質疑警方是否將其個案「放在櫃桶底、不聞不問」。

袁海文指出，不少求助人報案至今近半年未獲警方聯絡跟進案件，冀警方加強執法之餘，亦要改善與求助人溝通。袁又質疑或有銀行職員泄露客戶資料，要求銀行加強保障客戶私隱，並提醒市民對有關貸款的來電要提高警覺。

警稱本月拘21人料破一集團

警方回覆稱，去年至今年9月曾接獲市民報案，警方於10月拘捕32人，本月展開第二輪行動，以「洗黑錢」罪名拘捕21人，相信已瓦解一個借貸詐騙集團，不排除更多人被捕，而被捕人獲准保釋候查；警方會嚴肅及認真處理市民報案，據案情及證據適當跟進。