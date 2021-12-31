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搗1700萬元走私海參 警拘7人最大80歲

【明報專訊】警方與海關根據情報，周二展開聯合反走私行動，分別在長洲截獲一艘小貨船，檢獲3560公斤走私海參，市值1700萬元，拘捕船上兩男一女；又在西區公眾貨物裝卸區及其他地方拘捕4名男子，7人分別涉嫌走私及串謀走私被捕。

港島總區反三合會行動組上月中接獲線報，指西區公眾貨物裝卸區有人從事走私活動，經調查及蒐集情報，鎖定走私集團運作模式及成員身分，周二與海關採取聯合行動。

警方反黑組探員於中午發現走私集團成員將120箱貨物運到西區公眾貨物裝卸區，利用起重機將貨物運上一艘小型貨船，該船向香港南面駛去，海關人員其後在長洲以南截停該貨船，檢獲3560公斤懷疑走私海參，市值1700萬元，以走私罪名拘捕船上兩男一女。另外探員與關員分別在西區公眾貨物裝卸區及其他地方拘捕4名男子，涉嫌串謀走私，同時扣查走私貨船及一架貨車。被捕6男1女年齡介乎31至80歲，報稱船員、搬運工人及貨車司機，部分有黑社會背景。

行動中，海關出動兩艘高速截擊艇，在長洲以南水域發現目標小型貨船靠岸行駛，關員認為貨船航行路線有可疑，疑圖避執法人員雷達探測，遂採取行動追截，在距離本港水界以南1.3海里，以行進中靠泊及強行登船截停貨船，在船上發現兩男一女，檢獲120箱乾海參及急凍海參。

海關今次行動發現走私貨船較細小、外形與街渡相似，一般作港內運輸。當海關截停該貨船，船員向海關提供運貨單假扮港內運輸，掩飾走私行為，但經調查單據上大部分是虛假資料。

相關字詞﹕海參 走私

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